Дрони з вибухівкою атакували ворожі "Тушки": деталі ударів по аеродромах РФ

На аеродромі "Дягілєво" були пошкоджені стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

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БПЛА Стриж атакували військові аеродроми РФ / Колаж: Главред, Фото: Wikipedia, Telegram

Стали відомі подробиці атаки на російські військові аеродроми "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року, звідки злітають літаки РФ, які бомблять мирні українські міста.

Зокрема, аеродроми РФ атакували за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж". Про це йдеться у фільмі ГУР "Збиті льотчики Росії".

У повідомленні підкреслюється, що російські аеродроми "Дягілєво" і "Енгельс" атакували за допомогою безпілотників "Стриж", начинених вибухівкою.

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Підкреслюється, що на аеродромі "Дягілєво" були пошкоджені стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

Крім того, на аеродромі "Енгельс" пошкодження отримали два літаки Ту-95МС.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов додав, що українські військові не можуть полювати за цими ракетоносіями в повітрі, адже вони запускають ракети по нашій країні з відстані 1000 км і більше.

Раніше повідомлялося, що Україна знищила або пошкодила 24 російських літака в РФ Криму та Білорусі. Україна могла здійснити щонайменше дев'ять успішних атак по авіабазах Росії, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши 24 літаки, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, раніше країну-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих в результаті падіння уламків.

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