На аеродромі 'Енгельс' росіяни 'захищають' літаки: обкладають їх шинами

Вважають, що такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників.

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Росіяни укріплюють літаки шинами / колаж: Главред, супутникові знімки: Maxar Technologies

Росіяни вигадали новий спосіб "захисту" своїх літаків на аеродромах від атак дронів за допомогою автомобільних шин.

Як повідомляє CNN , що на супутникових знімках аеродрому "Енгельс", що знаходиться в Саратовській області, можна помітити два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на бортах.

Журналісти CNN уточнюють, що, на думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час доби.

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"Це може зменшити теплову помітність стратегічних авіаційних засобів, розміщених на злітних майданчиках, але вони все одно будуть помітні під інфрачервоними камерами. Хоча це виглядає досить безглуздо, схоже, що вони намагаються зробити все можливе, щоб захистити літаки", - наводить видання слова Франциско Серра-Мартінса з компанії One Way Aerospace, яка виготовляє безпілотники.

Розміщення шин на російських літаках підтвердив СNN і неназваний чиновник НАТО.

"Ми вважаємо, що вона призначена для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи це матиме якийсь ефект", - розповів він.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що у ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов також додав, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати те, що ця інформація стала публічною з російських ресурсів.

Дрони атакували район Севастопольської бухти. Вночі 30 серпня в окупованому Росією Севастополі було неспокійно - місцеві жителі чули звуки дронів, а також вибухи та стрілянину.

Диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах у РФ. Стали відомі нові деталі атаки на військові аеродроми РФ "Сольці" і "Шайковка", в результаті чого були пошкоджені бойові літаки окупантів.

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