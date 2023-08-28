Крим атакували дрони: пропагандисти повідомляють про 'роботу російської ППО'

У тимчасово окупованому Криму знову лунають вибухи. Повідомляють про "роботу ППО" в районі Євпаторії.
Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонову своєму Telegram-каналі заявив, що на півночі та заході Криму сили ППО нібито збили два розвідувальні безпілотники.
Місцеві жителі публікують у мережі відповідні фото та відео. На них помітно сліди роботи ППО.
Дивіться відео, як у Криму сталась "бавовна":
Нагадаємо, що ЗСУ в Криму знищили російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300. Сезон "бавовни" триває - у російських окупантів ще багато зброї, яку потрібно розтрощувати, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.
ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Ворожі сили країни-агресора Росії зазнали втрат під час зіткнення з бійцями військової розвідки України, розповів представник ГУР Андрій Юсов.
Більше цікавих новин:
- ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та активно наступають на півдні
- "Були дуже зацікавлені": в ISW розкрили, хто хотів смерті Пригожина більше, ніж Путін
- У ГУР розкрили, скільки Росія накопичила ракет та до чого готується