Крим атакували дрони: пропагандисти повідомляють про 'роботу російської ППО'

Місцеві жителі півострова публікують у мережі відповідні фото та відео.

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У Криму "бавовна" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео Telegram

У тимчасово окупованому Криму знову лунають вибухи. Повідомляють про "роботу ППО" в районі Євпаторії.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонову своєму Telegram-каналі заявив, що на півночі та заході Криму сили ППО нібито збили два розвідувальні безпілотники.

Аксьонов повідомив про "бавовну" в Криму / скріншот: Telegram

Місцеві жителі публікують у мережі відповідні фото та відео. На них помітно сліди роботи ППО.

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Дивіться відео, як у Криму сталась "бавовна":

Нагадаємо, що ЗСУ в Криму знищили російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300. Сезон "бавовни" триває - у російських окупантів ще багато зброї, яку потрібно розтрощувати, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Ворожі сили країни-агресора Росії зазнали втрат під час зіткнення з бійцями військової розвідки України, розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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