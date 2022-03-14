Росія заблокувала Україні вихід у Чорне море: територіальні води під контролем окупанта

Україна відрізана від Міжнародної морської торгівлі. / pixabay, Міноборони РФ

Територіальні води України в Чорному морі під контролем окупантів. Військово-морський флот Росії заблокував вихід для українських суден.

Як повідомило Міністерство оборони Великобританії в Twitter з посиланням на свою розвідку, РФ відрізала нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

"Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", - сказано в заяві британського міністерства.

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