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Росія заблокувала Україні вихід у Чорне море: територіальні води під контролем окупанта

14 березня 2022, 03:46

Ворог відрізав нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

Чорне море, корабель
Україна відрізана від Міжнародної морської торгівлі. / pixabay, Міноборони РФ

Територіальні води України в Чорному морі під контролем окупантів. Військово-морський флот Росії заблокував вихід для українських суден.

Як повідомило Міністерство оборони Великобританії в Twitter з посиланням на свою розвідку, РФ відрізала нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

"Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", - сказано в заяві британського міністерства.

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війна в Україні територіальні води
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