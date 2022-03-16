Побачили дно Чорного моря: ППО України збили два винищувачі РФ Су-30СМ біля Одеси

Українські ППО знищили 2 ворожих літаки біля Одеси / Reuters

Засоби протиповітряної оборони України 16 березня о 5 ранку біля Одеси збили два повітряні судна російських окупаційних військ. Літаки намагалися піти в атаку на одне з селищ в області, проте були ліквідовані. Про це заявив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні два ворожих літаки Су30 і їх пілоти побачили дно Чорного моря. Один літак наша ППО збила ще на підльоті, інший встиг розвернутися в напрямку окупованого Криму, але долетіти до бази йому було "не судьба". І він теж впав у море зі своїм екіпажем", - сказав Марченко у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що літаки ліквідували підрозділи Повітряного командування Південь.

Нагадаємо, раніше одеський мер Геннадій Труханов заявив, що Росія може піти на сценарій оточення і захоплення Одеси, перекинувши свої військові сили до Придністров'я. Також він додав, що кораблі, які були недалеко від Одеси, наразі базуються в районі окупованого Криму.

"Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто шляхом через Вознесенськ на Придністров'ї, таким чином, наше місто опиниться в оточенні. Також десантні кораблі Російської Федерації можуть оточити нас з боку моря", - підкреслив одеський градоначальник.