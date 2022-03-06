По аеродрому Вінниці завдали удару з Чорного моря

По аеродрому Вінниці завдали ракетного удару

По аеродрому Вінниці завдали ракетного удару з південного напрямку. За уточненою інформацією - з акваторії Чорного моря, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракетний удар по аеродрому Вінниці завдали з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту - 95МС або Ту-160.

Всього було випущено 8 ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність використання, до 5500 км.

"Як відомо, у Вінниці - аеродром загального використання, який експлуатують і військові, і цивільне. Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було. Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Ракетний обстріл Вінниці

Сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли аеропорт Вінниці, на його території сталося кілька вибухів і почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що в результаті удару загинула одна людина.

Як розповів президент Володимир Зеленський, по Вінниці випустили 8 ракет.