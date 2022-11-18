Росія закотила істерику: Лаврова зганьбили і не пустили на саміт у Польщі

Сергій Лавров / pixabay, reuters

Польща заборонила в'їзд в країну главі Міністерства закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Як повідомляє у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, офіційна Варшава заборонила в'їзд міністру закордонних справ країни-агресора.

Повідомляється, що це стосується участі в міністерському саміті ОБСЄ, яке пройде в місті Лодзь 1-2 грудня.

За словами Рікарда Йозвяка, Росія у відповідь розродилася "гнівним листом" на адресу самого ОБСЄ.

Лавров на саміті Великої двадцятки

Варто відзначити, що Росія зганьбилася і на саміті G20. Відразу в перший день Великої двадцятки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув замість Путіна, втік з саміту на індонезійському острові Балі до його закінчення. Як повідомляють росЗМІ, Лавров навіть не дочекався офіційного прийняття підсумкової декларації.

"Лавров покинув Балі. Він завершив роботу на саміті G20", — йдеться в повідомленні.

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