Лавров нібито госпіталізований на Балі: в МЗС РФ все заперечують

Сергій Лавров нібито був госпіталізований на Балі / скріншот

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова спростувала інформацію про те, що її шеф - глава МЗС Сергій Лавров - потрапив до лікарні на Балі.

У понеділок, 14 листопада, американський журналіст Джош Боак написав у Twitter з посиланням на офіційних осіб Індонезії, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був госпіталізований після прибуття на саміт G-20 на Балі.

Видання AP з посиланням на індонезійських чиновників писало, що Лавров проходить лікування через проблеми із серцем.

"Три індонезійських урядових і медичних чиновника повідомили, що російський дипломат лікується на курортному острові. Всі відмовилися назвати свої імена, оскільки не уповноважені публічно обговорювати це питання. Двоє людей сказали, що Лавров лікувався від хвороби серця. Офіційні особи заявили, що його доставили в лікарню Сангла в столиці провінції Денпасаре", - пише видання.

Марія Захарова спростувала інформацію ЗМІ.

"Ми тут з Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо новини і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків", - написала Захарова у Telegram та опублікувала відео з Лавровим.

На кадрах Лавров сидить в шортах і футболці, вигляд у нього досить втомлений. Зазначимо, Сергію Лаврову цього року виповнилося 72 роки.

Цікаво, що на футболці у глави МЗС Росії ім'я американського художника Жан-Мішеля Баскія, який помер від передозування героїну у 27 років.

Сергій Лавров на Балі / скріншот

Саміт G20 на Балі - що відомо

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки". За його словами, якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то він не братиме участь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Путін може пропустити саміт G-20 на Балі. Замість глави Кремля приїде прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однією з причин цього Арестович назвав той факт, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

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