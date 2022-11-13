УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дзвін пливе, пливе над Росією": у Києво-Печерській лаврі моляться за російських окупантів

13 листопада 2022, 14:31

На дев’ятий місяць війни у храмі Лаври співали пісні про "пробудження Росії" і "матушку Русь".

Киево-Печерская Лавра
У Києво-Печерській лаврі на 9-му місяці війни моляться за Росію/ УНІАН, скрін

У Києво-Печерській лаврі УПЦ МП навіть після майже дев’яти місяців повномасштабної війни РФ проти України продовжують молитися за Росію.

Нещодавно у стінах одного з храмів Лаври відвідувачі почули, як хор співав пісню про "пробудження Росії" і "матушку Русь". Про це написав священик Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян у Facebook.

"Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?!", – написав отець Михайло.

Він зазначив, що у храмі співали пісню, у якій звучать слова "Звон плывёт, плывёт над Россиею,Пробуждается Матушка – Русь".

"Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі", – додав священник.

Киево-Печерская лавра
скрін

Нагадаємо, у Полтавській області настоятель собору УПЦ МП повторив наративи російської пропаганди, заявивши, що в Україні йде не війна, а "спецоперація". Подібні слова священнослужитель наважився озвучити матері захисника України, який вважається зниклим безвісти.

Раніше повідомлялося, що 12-річна дівчинка завагітніла від російського окупанта, а священик УПЦ МП закликав її не робити аборт. Священик Московського патріархату наполегливо говорив, що треба народжувати.

Читайте також:

новини Києва війна в Україні УПЦ МП вторгнення Росії Києво-Печерська лавра
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:41

Фанатки в жалобі: "Джейкоб із Сутінків" актор Тейлор Лотнер одружився

15:38

ЗСУ значно просунулися в районі Бахмута, але найгарячішою точкою буде Соледар - військовийВідео

15:17

"Загребли і ослів, і білок": з’явилося відео крадіжки єнотів із зоопарку Херсона командуванням ЗС РФВідео

15:10

Зеленський вирішить, коли говорити з РФ - звільнення Херсона нічого не змінює - Генштаб БританіїВідео

15:10

"Росіянам дали піти": Жданов пояснив мале число полонених окупантів під ХерсономВідео

Реклама
15:03

"На мене чекала радісна новина": Злата Огнєвіч готується до весілляВідео

14:53

За тиждень втратив і батька, і тестя: український актор розповів, як окупанти позбавили його сім'їВідео

14:49

Відновлення переговорів з РФ: Арахамія назвав ключові умови УкраїниВідео

14:31

"Дзвін пливе, пливе над Росією": у Києво-Печерській лаврі моляться за російських окупантівВідео

14:26

Важко стримати сльози: у Херсоні бабуся на колінах зустріла свого онука, який звільняв містоВідео

14:26

Найбільший провал РФ після втечі з-під Києва: окупанти не змогли утримати Херсон - ВВСВідео

14:11

Лариса, що з обличчям: путіністка Доліна тікає в теплі краї

14:05

Після звільнення ЗСУ Херсона, Донбасу і Криму Росія остаточно розвалиться - ЯковенкоВідео

13:50

"Росіян місяць готували до ганьби": експерт пояснив, чи повстане РФ проти Путіна після втрати ХерсонаВідео

13:34

Як відіпрати фарбу з одягу: 4 ефективні способи та основні правила

13:33

ЗСУ йдуть вперед на Херсонщині: морпіхи звільнили ще один населений пунктВідео

13:19

Друге місце за влучністю у світі: снайпер НГУ ліквідував окупанта за 2710 м і наблизився до рекорду

12:57

Путін зібрався забирати паспорти Росії у тих, хто розповість правду про війну проти УкраїниВідео

12:56

Гуркотіло три години: у Чаплинці по окупантах РФ завдали потужного ударуВідео

12:48

Куса відповів, чи перенесеться війна на територію Росії

Реклама
12:47

У Путіна можуть відібрати владу вже найближчими днями – ШейтельманВідео

12:31

Окупанти натовпом зґвалтували 12-річну: деталі моторошного злочину у КреміннійВідео

12:12

Скандальне Євробачення-2023: учасник дорікнув журі у свинстві, розкрив фіналістів і пішов з конкурсуВідео

12:05

Чи можуть США шантажувати Україну зброєю заради переговорів: думка ЖдановаВідео

11:47

"Будь-який мир є неприйнятним": в ООН назвали умову закінчення війни РФ проти УкраїниВідео

11:38

Хотів воювати за Україну: ПВК Вагнера стратили колишнього ув'язненого, його вбивство визнав Пригожин

11:15

До кінця року окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині: експерт розповів подробиціВідео

10:41

"Посіяв хаос по всьому світу": Сунак заявив, що на G20 Путіна рознесуть за війну з УкраїноюВідео

10:38

Усі монети треба витратити у неділю: як збільшити власні прибутки

10:34

"Ще не дозріла": Подоляк розповів, в який момент РФ буде клянчити справжні переговориВідео

09:49

США обіцяють допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру - БлінкенВідео

09:40

З пральної машинки смердить каналізацією: як швидко позбутися неприємного запаху

09:33

Демократична партія збереже контроль над Сенатом США - CNN

08:40

У восьми областях України 13 листопада вимикатимуть електрику: усі деталіВідео

08:35

ЗСУ до січня можуть взяти Маріуполь з Мелітополем, після чого почнуть звільняти Крим - ХоджесВідео

08:14

Чому бункерному діду краще нікуди не виходитиПогляд

08:12

ЗСУ вдарили по будівлі, де було до 500 окупантів: росіяни вивозили загиблих вантажівками – ГенштабВідео

07:36

Довіра до Путіна падає, через втрату Херсона у Кремлі посилюється розкол – ISWВідео

06:21

Наслідки війни для Росії будуть страшнимиПогляд

05:00

День доброти 2022: історія, традиції, а також яскраві та теплі листівки

Реклама
04:30

Україну накриє різке потепління: синоптик розповів про несподівану аномаліюВідео

03:31

Наступний рік буде дуже цікавим у РФ, але Путіна не чіпатимуть - експерт

03:20

Приголомшлива бюджетна закуска, яку готувати 5 хвилин: рецепт всього за 100 гривеньВідео

02:02

"Підпирають, щоб не впала": Волочкова стала посміховиськом, перебравши на гулянні

01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки часу піде на зачистку ХерсонаВідео

00:51

Прикмети на 13 листопада: які 5 речей не можна робити, щоб не зануритися в бідуВідео

00:05

Грюкнули дверима перед носом: 67-річну Доліну викинули зі сцени в КремліВідео

12 листопада, субота
23:41

"Божевільна, з головою не дружить": росіяни зганьбили Хоркіну через війну в УкраїніВідео

23:38

"Бійня" під Сватовим: ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів з одного села у РФВідео

23:04

В Угорщині націлилися на анексію Закарпаття: У МЗС жорстко відповілиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти