"Дзвін пливе, пливе над Росією": у Києво-Печерській лаврі моляться за російських окупантів

У Києво-Печерській лаврі на 9-му місяці війни моляться за Росію/ УНІАН, скрін

У Києво-Печерській лаврі УПЦ МП навіть після майже дев’яти місяців повномасштабної війни РФ проти України продовжують молитися за Росію.

Нещодавно у стінах одного з храмів Лаври відвідувачі почули, як хор співав пісню про "пробудження Росії" і "матушку Русь". Про це написав священик Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян у Facebook.

"Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?!", – написав отець Михайло.

Він зазначив, що у храмі співали пісню, у якій звучать слова "Звон плывёт, плывёт над Россиею,Пробуждается Матушка – Русь".

"Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі", – додав священник.

скрін

Нагадаємо, у Полтавській області настоятель собору УПЦ МП повторив наративи російської пропаганди, заявивши, що в Україні йде не війна, а "спецоперація". Подібні слова священнослужитель наважився озвучити матері захисника України, який вважається зниклим безвісти.

Раніше повідомлялося, що 12-річна дівчинка завагітніла від російського окупанта, а священик УПЦ МП закликав її не робити аборт. Священик Московського патріархату наполегливо говорив, що треба народжувати.

Читайте також: