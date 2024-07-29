Росія спробувала зірвати спецоперацію України дзвінком до США: реакція ГУР

Після цього дзвінка Вашингтон нібито тиснув на Україну, щоб вона не проводила спецоперації.

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Росія наскаржилась США на Україну - що відбувається / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, ГУР, скріншот відео

Українська розвідка підтвердила, що розмова міністра оборони країни-агресорки РФ Андрія Бєлоусова та глави Пентагону Ллойда Остіна мала місце, ідеться у публікації NV.

Розмова відбулась на початку липня. Росія скаржилась Сполученим Штатам на підготовку Україною таємної операції.

"Мова йшла про операцію на території Росії. На жаль, поки що більше подробиць повідомити не можемо", - розповів NV співрозмовник у розвідці. відео дня

Переговори РФ і США - про що ішлося

За інформацією The New York Times, російський міністр оборони Андрій Бєлоусов поскаржився главі Пентагону Ллойду Остіну, що Україна, мовляв, готує спецоперацію проти країни-агресорки.

Стверджувалося, що у Міноборони США поставилися до інформації серйозно і звернулися до Києва з вимогою цього не робити.

Це не перший дзвінок Бєлоусова до Ллойда Остіна. 12 липня ЗМІ писали, як Бєлоусов вмовляв США не дозволяти Україні бити далекобійною американською зброєю углиб Росії. Після цього високопосадовці США у розмовах з журналістами, які цікавилися долею дозволу ЗСУ завдавати ударів ATACMS по обʼєктах в РФ, були іще категоричнішими у своїх відповідях.

Хто такий Андрій Бєлоусов Народився 1959 року. Обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ у 2020-2024 рр. Був міністром економічного розвитку країни-агресора у 2012-2013 рр. Був помічником президента РФ з економічних питань у 2013-2020 рр. Із 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав, пише Вікіпедія.

Андрій Бєлоусов - хто такий і який його вплив

Андрій Бєлоусов очолив міністерство оборони Росії після багатьох років управління російським відомством Сергія Шойгу. ЗМІ називають його "людиною Путіна".

До цього Бєлоусов був виключно повʼязаний з фінансовою сферою і відповідав за "економічні питання".

Звільнення Шойгу супроводжувалося гучними корупційними скандалами у його міністерстві.

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