Путін міг погодитися на обмін з Заходом задля переговорів з Україною - Курносова

Обмін в'язнями між Росією і Заходом Кремль погодився провести з власних інтересів, зокрема щодо України.

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Путін під час обміну з Заходом хотів показати свою здатність домовлятися / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Президент Росії, скрін з відео

1 серпня у Туреччині відбувся обмін ув'язненими між країною-агресором Росією і низкою західних країн. Загалом обміняли 26 осіб. РФ повернула собі кілера ФСБ Вадима Красікова та шпигунів Анну й Артема Дульцевих.

Російський диктатор Путін погодився на такий крок не спроста. Про це розповіла в інтерв'ю Главреду політичний аналітик, головний редактор порталу After Еmpire Ольга Курносова.

В очільника Кремля на це було декілька причин. Першою з них є прояв своєрідної допомоги демократам США у передвиборчій кампанії. Курносова вважає, що слова Путіна про те, що Байден для нього більш зрозумілий, ніж Трамп, правдиві.

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"Буквально кілька днів тому Трамп заявляв, що за каденції Байдена Гершковича (журналіст WSJ, якого в РФ засудили до 16 років в'язниці за шпигунство - Главред) звільнити не вдасться - і ось, будь ласка, обмін завершено. І, звичайно, визволення трьох американських громадян досить важливе і для президента Байдена, і для Камали Харріс", - каже вона.

Другою причиною, за словами політичного аналітика, є бажання Путіна показати здатність до переговорів. Зокрема тому, що зараз багато-хто на міжнародному рівні обговорює можливість перемовин між Росією та Україною.

"Багато хто говорить, що переговори з Путіним неможливі в принципі, тому що він недоговороспроможний. І тут він демонструє тут свою домовленість. Мовляв, ви хотіли та отримали своїх громадян та якусь кількість політв'язнів, яких Путін випустив", - пояснює Курносова.

Третім моментом, через який Путін міг погодитись на обмін із Заходом є те, що Красіков дуже важливий для кремлівського диктатора. Він знайомий з ним особисто і є ймовірність, що мав ексклюзивну інформацію про смерть Анатолія Собчака. Путін міг боятися, що ці дані потраплять до західних спецслужб, якщо Красікова не звільнять з німецької в'язниці.

"Всі ці фактори одночасно й уможливили цей обмін. До речі, вже якщо бути точними, то багато хто називає цей обмін обміном Навального, тому що він готувався, коли Навальний ще був живий. Але його Путін не готовий був включати до списку до обміну, тому Навальний раптово помер у далекій заполярній колонії", - підсумувала Курносова.

Хто така Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Обмін ув'язнених між Росією і Заходом

1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими відбувається між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами.

В рамках домовленостей на батьківщину повернули ув'язнених в Росії репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, ветерана морської піхоти Пола Уілана і російсько-американську радіожурналістку Алсу Курмашеву. До США також прибув російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза.

Серед російських громадян, яких вдалося обміняти - Вадим Красіков, убивця, який відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, вчинене на замовлення російської федеральної влади.

В Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією та західними країнами з огляду на острах можливості таємних переговорів без участі України.

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