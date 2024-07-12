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Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова

Юрій Берендій
12 липня 2024, 20:31
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В Пентагоні зазначили, що Україна не має дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по цілях вглиб території Росії.
Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова
США не дозволяє Україні завдавати "глибоких" ударів по Росії - Пентагон / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Сьогодні, 12 липня, глава Пентагону Ллойд Остін провів другу за останній місяць телефонну розмову з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Сінгх зазначила, що телефонні переговори між главою Пентагону Остіном та Бєлоусовим відбулися за підсумками проведення саміту НАТО у Вашингтоні, який проходив з 9 по 11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", – додала вона.

відео дня

Представниця Пентагону уточнила, що дзвінок був ініційований російською стороною.

Це вже друга розмова між міністрами оборони США та Росії, причому попередня відбулася 25 червня 2024 року. До цього остання розмова між главою Пентагону та очільником Міноборони РФ відбулася у березні 2023 року.

Також речниця Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала питання щодо використання далекобійних американських ракет для ще глибших ударів по військових цілях в тилу російської території.

"США не дозволяє Україні використовувати ракети ATACMS для "глибоких" ударів по Росії, але це може змінитися", – вважає вона.

Сінгх зазначила, що війна постійно змінюється, тому необхідно адаптуватися до нових обставин. Вона додала, що ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не Сполучені Штати.

Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова
По яких територіях РФ можна завдавати ударів західною зброєю / Інфографіка Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Війна в Україні - що відомо про позицію країн-союзників щодо ударів вглиб теритоорії РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час офіційного візиту до США президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Джонсон зазначив, що Конгрес США підтримує надання Силам оборони України гнучкості у використанні зброї, яку вони вже отримали від США.

Президент США Джо Байден пояснив, чому його країна не дозволяє Україні використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб території Росії. За його словами, удари, наприклад, по Москві не матимуть сенсу. Байден підкреслив, що Україна може використовувати американську зброю для ударів по прикордонних територіях Росії, але не вглиб РФ.

Україна спільно зі США готується відповісти на російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, відповідь буде силовою.

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