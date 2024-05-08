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Росія погрожує Макрону ударом по французьких військах: Захарова закотила істерику

Яна Ставська
8 травня 2024, 16:59
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Росія досі не може заспокоїтися через слова Макрона про західні війська в Україні.
Захарова
Захарова несе нісенітницю про французькі війська в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Росія після погроз у бік Великої Британії, яка дозволила Україні завдавати ударів своєю зброєю по території країни-агресорки, знову звернулася до Франції. Прес-аташе МЗС РФ Марія Захарова називає французькі війська "ціллю" для окупантів у разі їхньої появи в Україні.

Слова Макрона про можливість відправки в Україну західних військ Захарова назвала "нерозсудливістю" і "легкістю".

"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть цілями для ЗС РФ", - пригрозила Захарова.

відео дня

Але відразу ж поскаржилася, що Париж нібито використовує "стародавній міф про російську військову загрозу для Франції та всієї Європи".

Французькі війська в Україні - головне

Макрон уже не вперше заявляє про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.

Ба більше, Макрон також не виключає формування ядерного щита над Європою, зокрема коштом ядерного потенціалу Франції.

Своєю чергою, ЗМІ пишуть про дві "червоні лінії", переступивши які Росія ризикує отримати ляпаса від НАТО - це вступ у бойові дії проти України Білорусі, збройної провокації проти країн Альянсу або напад на Молдову.

Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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