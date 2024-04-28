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Після заяв про французьку армію в Україні Макрон заговорив про "ядерку"

Яна Ставська
28 квітня 2024, 18:35
Ядерна зброя могла би стримати Росію, вважає Макрон.
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Макрон зробив ще одну різку заяву щодо Росії / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, pixabay

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує посилювати різку риторику щодо Росії. Тепер іноземний лідер переконує громадськість, що готовий розглядати французьку ядерну зброю як щит для Європи від Росії.

Макрон зазначив, що готовий "відкрити дискусію" про роль ядерної зброї в загальноєвропейській обороні, цитує "Європейська правда" матеріал AFP.

Він пояснив, що загальноєвропейська оборона має включати як засоби ППО, так і ядерну зброю.

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"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Давайте покладемо все це на стіл і подивимося, що дійсно захищає нас у надійний спосіб", - висловився Макрон.

Він додав, що Франція готова зробити більший внесок в захист європейської землі.

Наразі Франція - єдина країна-член ЄС, яка має ядерну зброю у Європі.

Раніше Макрон назвав Росію "екзистенційною загрозою", відлякати яку спроможна ядерна зброя.

"Доктрина Франції полягає в тому, що ми можемо застосувати її, коли наші життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Я вже казав, що ці життєво важливі інтереси мають європейський вимір", - наводить слова Макрона "ЄП".

Після заяв про французьку армію в Україні Макрон заговорив про
Ядерна зброя - країни, які володіють ЯЗ - в інфографіці Главреда

Ядерна зброя - останні новини

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО , і це питання є темою перемовин зі США.

Він звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга (Калінінградської області РФ). Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю в Білорусь.

Натомість у Північноатлантичного альянсу немає жодних планів, які стосувались би розширення кількості країн з ядерною зброєю.

Нагадаємо, як розповів в інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, Росія може використати Сувалкський коридор як точку прориву для подальшої агресії проти Європи. За його словами, союзники, зокрема Польща і Литва, готуються до небезпечних сценаріїв шляхом будівництва загороджень і проведення спільних навчань.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

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