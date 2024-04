Росія намагається створити умови для запуску конфлікту проти країн НАТО - ISW

Країна-агресор Росія продовжує створювати інформаційні передумови для виправдання можливої ескалації конфлікту проти країн-членів НАТО в найближчому майбутньому. З таким твердженням виступили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, на їхню думку, у Кремлі хочуть, щоб російські федеральні закони повністю забезпечувалися в пострадянських державах, де не діє юрисдикція Москви. Це може дати путінському режиму підставу використовувати "порушення законів" як привід для можливої агресії проти країн Заходу.

"Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 31 березня, що Росія продовжуватиме відстоювати своє право, всупереч міжнародному праву, застосовувати російське федеральне законодавство до посадовців країн НАТО і пострадянських держав за їхні дії, вчинені на території їхніх власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, незважаючи на визнання того, що судове переслідування в таких справах буде "нереальним"", - ідеться в повідомленні.

Крім того, аналітики нагадали, що раніше МВС країни-агресора РФ оголосило в розшук кількох чиновників із країн-членів НАТО, звинувачуючи їх у порушенні різних російських законів, хоча чиновники в цей момент перебували на території своїх країн.

"Спроби Кремля застосувати свої федеральні закони до чиновників НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною російських зусиль зі створення інформаційних умов, що виправдовують можливу ескалацію Росії проти країн НАТО в майбутньому", - підсумували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.