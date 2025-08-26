Оце зізнання: Павло Зібров показав палку пристрасть до дружини

Коротко:
- Павло Зібров привітав дружину Марину з Днем народження
- Він зізнався у пристрасних почуттях до обраниці
Український співак Павло Зібров показав свою найромантичнішу сторону в особливий день для його родини. Своє чергове вісімнадцятиріччя днями відзначила його дружина Марина.
У своєму блозі в Instagram Зібров опублікував серію знімків із коханою. Він написав Марині зворушливе освідчення в коханні, в якому розкрив усю глибину своїх почуттів.
"Моя половинка, без якої я не уявляю свого життя. Ти для мене – все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік. З тобою життя – це музика, а ти – її найкраща мелодія", - поділився артист.
Павло Зібров - особисте життя
Марина - друга дружина Павла Зіброва. Перша, Тетяна, покинула артиста заради свого студента. Від цього шлюбу в артиста є син Сергій (1983).
У 1994 році Павло Миколайович одружився з Мариною, яка стала займатися його кар'єрою. У 1997 році на світ з'явилася єдина спільна дитина пари - донька Діана. Зараз дівчина є SMM- і PR-менеджером свого зіркового батька.
Про персону: Павло Зібров
Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.
