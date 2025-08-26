Оце зізнання: Павло Зібров показав палку пристрасть до дружини

Дружина Павла Зиброва надихнула артиста на романтичний вчинок.

Павло Зібров особисте життя - співак заговорив про почуття до дружини / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Коротко:

Павло Зібров привітав дружину Марину з Днем народження

Він зізнався у пристрасних почуттях до обраниці

Український співак Павло Зібров показав свою найромантичнішу сторону в особливий день для його родини. Своє чергове вісімнадцятиріччя днями відзначила його дружина Марина.

У своєму блозі в Instagram Зібров опублікував серію знімків із коханою. Він написав Марині зворушливе освідчення в коханні, в якому розкрив усю глибину своїх почуттів.

"Моя половинка, без якої я не уявляю свого життя. Ти для мене – все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік. З тобою життя – це музика, а ти – її найкраща мелодія", - поділився артист.

Павло Зібров особисте життя - співак заговорив про почуття до дружини / instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров особисте життя - співак заговорив про почуття до дружини / instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров особисте життя - співак заговорив про почуття до дружини / instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров - особисте життя

Марина - друга дружина Павла Зіброва. Перша, Тетяна, покинула артиста заради свого студента. Від цього шлюбу в артиста є син Сергій (1983).

У 1994 році Павло Миколайович одружився з Мариною, яка стала займатися його кар'єрою. У 1997 році на світ з'явилася єдина спільна дитина пари - донька Діана. Зараз дівчина є SMM- і PR-менеджером свого зіркового батька.

Павло Зібров із дружиною Мариною та донькою Діаною / instagram.com/pavlo_zibrov

Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

