Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски

Командування підкреслило, що воно готове до "застосування низки варіантів реагування для захисту Північної Америки".

https://glavred.net/world/tretiy-za-nedelyu-istrebiteli-ssha-ekstrenno-perehvatili-samolet-rf-vozle-alyaski-10692491.html Посилання скопійоване

РФ здійснила провокацію на Алясці, пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скріншот

Що трапилося:

Винищувачі NORAD втретє за тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 поблизу Аляски

Для перехоплення були задіяні літаки E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два літаки-заправники KC-135

Винищувачі Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD) знову були підняті в небо над Аляскою. У неділю вони втретє за тиждень зафіксували російський літак у зоні ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ), повідомляє ABC News із посиланням на офіційну заяву командування.

Згідно з даними NORAD, для супроводу та визначення російського розвідувального Іл-20 у повітря підняли літак радіолокаційного контролю E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два заправники KC-135.

відео дня

Уточнюється, що російський літак не порушував кордонів США чи Канади, перебуваючи виключно в міжнародному повітряному просторі.

"Ця російська діяльність у зоні ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в заяві NORAD.

F-16 / Інфографіка: Главред

Подібні випадки відбулися й раніше: 20 та 21 серпня американські F-16 уже піднімалися для перехоплення російських літаків у цій самій зоні.

У командуванні підкреслюють, що Північна Америка має багаторівневу систему оборони, яка постійно моніторить ситуацію та за потреби готова застосовувати різні заходи реагування.

Порушення повітряного простору країн НАТО

Як писав Главред, у липні минулого року у румунському місті Тульча, що знаходиться біля кордону, лунала повітряна тривога. Уламки російського безпілотника знайшли в районі Плауру.

Також російський літак нелегально увійшов у повітряний простір Литви, яка є країною-членом НАТО. Через це Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому офіційну претензію.

Згодом в НАТО закликали відповісти на порушення РФ повітряного простору країн Альянсу. Деякі країни-члени НАТО заявляють про гібридні атаки з боку Росії та наполягають на більш рішучій відповіді, замість того щоб просто висловлювати занепокоєння.

Більше цікавих міжнародних новин:

Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред