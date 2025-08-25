Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски

Що трапилося:
- Винищувачі NORAD втретє за тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 поблизу Аляски
- Для перехоплення були задіяні літаки E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два літаки-заправники KC-135
Винищувачі Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD) знову були підняті в небо над Аляскою. У неділю вони втретє за тиждень зафіксували російський літак у зоні ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ), повідомляє ABC News із посиланням на офіційну заяву командування.
Згідно з даними NORAD, для супроводу та визначення російського розвідувального Іл-20 у повітря підняли літак радіолокаційного контролю E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два заправники KC-135.
Уточнюється, що російський літак не порушував кордонів США чи Канади, перебуваючи виключно в міжнародному повітряному просторі.
"Ця російська діяльність у зоні ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в заяві NORAD.
Подібні випадки відбулися й раніше: 20 та 21 серпня американські F-16 уже піднімалися для перехоплення російських літаків у цій самій зоні.
У командуванні підкреслюють, що Північна Америка має багаторівневу систему оборони, яка постійно моніторить ситуацію та за потреби готова застосовувати різні заходи реагування.
Порушення повітряного простору країн НАТО
Як писав Главред, у липні минулого року у румунському місті Тульча, що знаходиться біля кордону, лунала повітряна тривога. Уламки російського безпілотника знайшли в районі Плауру.
Також російський літак нелегально увійшов у повітряний простір Литви, яка є країною-членом НАТО. Через це Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому офіційну претензію.
Згодом в НАТО закликали відповісти на порушення РФ повітряного простору країн Альянсу. Деякі країни-члени НАТО заявляють про гібридні атаки з боку Росії та наполягають на більш рішучій відповіді, замість того щоб просто висловлювати занепокоєння.
Про джерело: ABC News
ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.
