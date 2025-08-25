Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски

Даяна Швець
25 серпня 2025, 16:47
268
Командування підкреслило, що воно готове до "застосування низки варіантів реагування для захисту Північної Америки".
Трамп, Путин, f-16
РФ здійснила провокацію на Алясці, пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скріншот

Що трапилося:

  • Винищувачі NORAD втретє за тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 поблизу Аляски
  • Для перехоплення були задіяні літаки E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два літаки-заправники KC-135

Винищувачі Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD) знову були підняті в небо над Аляскою. У неділю вони втретє за тиждень зафіксували російський літак у зоні ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ), повідомляє ABC News із посиланням на офіційну заяву командування.

Згідно з даними NORAD, для супроводу та визначення російського розвідувального Іл-20 у повітря підняли літак радіолокаційного контролю E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два заправники KC-135.

відео дня

Уточнюється, що російський літак не порушував кордонів США чи Канади, перебуваючи виключно в міжнародному повітряному просторі.

"Ця російська діяльність у зоні ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в заяві NORAD.

Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски
F-16 / Інфографіка: Главред

Подібні випадки відбулися й раніше: 20 та 21 серпня американські F-16 уже піднімалися для перехоплення російських літаків у цій самій зоні.

У командуванні підкреслюють, що Північна Америка має багаторівневу систему оборони, яка постійно моніторить ситуацію та за потреби готова застосовувати різні заходи реагування.

Порушення повітряного простору країн НАТО

Як писав Главред, у липні минулого року у румунському місті Тульча, що знаходиться біля кордону, лунала повітряна тривога. Уламки російського безпілотника знайшли в районі Плауру.

Також російський літак нелегально увійшов у повітряний простір Литви, яка є країною-членом НАТО. Через це Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому офіційну претензію.

Згодом в НАТО закликали відповісти на порушення РФ повітряного простору країн Альянсу. Деякі країни-члени НАТО заявляють про гібридні атаки з боку Росії та наполягають на більш рішучій відповіді, замість того щоб просто висловлювати занепокоєння.

Більше цікавих міжнародних новин:

Про джерело: ABC News

ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США Аляска Дональд Трамп Володимир Путін російський літак міжнародна політика винищувач-перехоплювач цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

18:24Війна
Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

17:55Війна
Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

17:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвіту

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвіту

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Останні новини

18:24

Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

17:59

Діти будуть в захваті: рецепт хрусткої і соковитої курки, крутіше нагетсів

17:55

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

17:48

"Цвинтар не для того": чи обов’язково нести сніданок на 2-й день після похорону на могилуВідео

17:40

Що ніколи не можна робити з пилососом - українців попередили про популярну помилку

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
17:33

Прийде багатство і благополуччя: що потрібно принести в дім 26 серпня, прикмети

17:18

Що вийде, якщо заморозити кефір: блогерка показала неочікуваний результат

17:02

Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

16:55

"Шоковий" прогноз: розкрито головні ризики різкого подорожчання долара

Реклама
16:47

Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски

16:34

"Трамп має ще багато карт": посол США при НАТО зробив заяву щодо миру в Україні

16:30

Навіщо опускати троянди у кип'яток: лайфхак від флориста, який врятує букет

16:01

Кішка схитрувала, виконуючи поради ветеринара, і стала зіркою в МережіВідео

15:52

Що означає білий трикутник на дорозі: незвичний знак збив з пантелику водіївВідео

15:49

Підрив Каховської ГЕС: яка загроза почала "викидатися" на землі України

15:43

"Зрада України": новий президент Польщі зробив скандальний "подарунок Путіну"

15:39

Як правильно чистити цибулю: шеф-кухар розповів хитрість, про яку знають одиниці

15:31

Трамп і Путін провели переговори про "новий світовий порядок": що чекає на Україну

15:06

Таємницю колишньої Путіна розкрито: що приховує ексдружина диктатора

15:05

У Трампа розповіли про ймовірні терміни завершення війни й назвали важливу умовуВідео

Реклама
14:53

РФ намагається зірвати підготовку України до зими: Зеленський зробив заяву

14:17

"Це принципово": президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям

14:05

"Будемо мати базовий план": Зеленський анонсував зустріч з командою Трампа

13:58

Різкий стрибок вниз: в Україні обвалилися ціни на базові продукти

13:51

"Далеко не заїдемо": ексглава МЗС про сумний прогноз щодо гарантій для УкраїниВідео

13:48

Тіна Кароль прокоментувала материнство Лесі Нікітюк - ведуча не стрималасяВідео

13:40

Де два лебеді на фото: тільки найуважніший помітить їх за 5 секунд

13:35

Знають лише одиниці: яка звичка буквально "вбиває" батарею смартфона

13:26

"На псячому": Лілія Подкопаєва розкрила правду про куму Ані Лорак

12:51

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді з'явився законопроєкт, подробиці

12:49

Китай зробив остаточну заяву щодо відправки миротворців в Україну

12:49

"Нелегітимність" Зеленського: Сибіга жорстко відповів на нову маячню Лаврова

12:38

Негативна енергетика: які речі з секонд-хенду "висмоктують" гроші з дому

12:17

Буде найхолодніший день: українців попередили про температуру +4 і назвали дату

12:13

Коли чекати ракетного удару: РФ запускає "Калібри" по Україні майже за розкладом

12:06

"Продажна": Настю Каменських викрили за огидний вчинок

11:58

Як очистити мікрохвильовку лише за 5 хвилин: дешевий, але дуже ефективний спосібВідео

11:52

Ціни підскочили на 53% за рік: в Україні рекордно подорожчала улюблена ягода

11:36

Шабунін приховав будинок у США вартістю понад 1 млн доларів, – ЗМІ

11:24

Китайський гороскоп на завтра 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Реклама
11:20

Вже в вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії: кому і скільки нарахують

11:15

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадуєтьсяВідео

11:12

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

10:56

Довгий Нептун б'є на 1000 км: перші кадри нової української крилатої ракети

10:49

Львів замерз: градусники показали екстремальний мінімум

10:48

Які речі покійного не варто залишати вдома - прикмети й думка священниківВідео

09:57

"Україна сама шкодить": Словаччина погрожує перекрити Києву постачання дизеля

09:54

Що з собою робить зрадниця Ані Лорак насправді – деталі

09:34

Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу"

09:26

В РФ заговорили про модернізацію ядерного щита через "колосальні загрози" - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти