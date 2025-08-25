Різке похолодання до +7 та дощі: синоптики попереджають про негоду в Україні

Що відомо:
Протягом тижня погода в Україні буде прохолодною та дощовою. Водночас в регіони поступово буде повертатися спека. Про це заявив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.
Атмосферний фронт приніс на вихідних свіжу повітряну масу, а у горах навіть помітили сніг.
У першій половині тижня спостерігатиметься проходження атмосферного фронту. Також буде поступове підвищення температури повітря.
Завтра, 26 серпня, нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами у північній частині, а вдень на Черкащині, Полтавщині та Харківщині зумовить атмосферний фронт. На решті територій буде без опадів.
Вплив цього атмосферного фронту також буде відчуватись у середу, 27 серпня. Невеликий дощ буде на північному сході країни. Атмосферний тиск спочатку падатиме, а потім зростатиме. Це зумовить 28-29 серпня погоду без опадів зі слабким вітром.
Повітряні потоки будуть рухатися з південного заходу з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-12 м/с. 26 серпня на північному сході країни місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с.
Україною поширюватиметься порція нового прохолодного повітря. У більшості областей буде прохолодна погода, особливо вночі. Упродовж тижня вночі температура повітря триматиметься на рівні 7-14 градусів тепла, а вдень - 21-27 градусів тепла. Лише завтра у західних та північних областях Температура повітря буде на рівні 15-20 градусів. У четвер на півдні країни очікується 12-17 градусів тепла, а вдень - 25-30 градусів.
"Ще рано діставати весь свій осінній гардероб, адже літо ще повертається", - сказав Іван Семиліт.
