Різке похолодання до +7 та дощі: синоптики попереджають про негоду в Україні

Погода в Україні протягом тижня буде різною. Спершу вдарить похолодання, після чого повернеться спека.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Що відомо:

Коли в Україну прийде потепління

Де литимуть дощі

У яких областях температура повітря опуститься до +7 градусів

Протягом тижня погода в Україні буде прохолодною та дощовою. Водночас в регіони поступово буде повертатися спека. Про це заявив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Атмосферний фронт приніс на вихідних свіжу повітряну масу, а у горах навіть помітили сніг.

У першій половині тижня спостерігатиметься проходження атмосферного фронту. Також буде поступове підвищення температури повітря.

Завтра, 26 серпня, нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами у північній частині, а вдень на Черкащині, Полтавщині та Харківщині зумовить атмосферний фронт. На решті територій буде без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: meteoprog

Вплив цього атмосферного фронту також буде відчуватись у середу, 27 серпня. Невеликий дощ буде на північному сході країни. Атмосферний тиск спочатку падатиме, а потім зростатиме. Це зумовить 28-29 серпня погоду без опадів зі слабким вітром.

Повітряні потоки будуть рухатися з південного заходу з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-12 м/с. 26 серпня на північному сході країни місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Україною поширюватиметься порція нового прохолодного повітря. У більшості областей буде прохолодна погода, особливо вночі. Упродовж тижня вночі температура повітря триматиметься на рівні 7-14 градусів тепла, а вдень - 21-27 градусів тепла. Лише завтра у західних та північних областях Температура повітря буде на рівні 15-20 градусів. У четвер на півдні країни очікується 12-17 градусів тепла, а вдень - 25-30 градусів.

"Ще рано діставати весь свій осінній гардероб, адже літо ще повертається", - сказав Іван Семиліт.

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

