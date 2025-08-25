Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

Для ведення війни проти Росії Україні необхідно щомісяця отримувати від партнерів 1 млрд доларів на закупівлю озброєння із США, вказує президент.

https://glavred.net/war/ukraina-ne-smozhet-effektivno-voevat-zelenskiy-obratilsya-k-soyuznikam-s-trebovaniem-10692521.html Посилання скопійоване

Скільки Україні потрібно грошей на місяць для війни / Колаж Главред, фото: US Army, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Для війни проти РФ Україна потребує американської зброї на 1 млрд доларів на місяць

Норвегія може допомогти Україні в сферах ППО та безпеки моря

Для ефективного ведення війни проти Росії Україна має щомісяця отримувати від партнерів щонайменше 1 млрд доларів на закупівлю американського озброєння. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе яку транслював Офіс президента України.

Він відзначив, що Норвегія може відіграти важливу роль у забезпеченні безпеки України, зокрема в галузі протиповітряної оборони та захисту на морі.

відео дня

"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив", - зазначив Зеленський.

Зеленський також звернув увагу на розвиток українського виробництва дронів і можливості для співпраці з іноземними партнерами, підкресливши, що інвестиції є не лише практичною підтримкою, а й додатковим важелем тиску на Росію з метою припинення війни.

Чи будуть США продовжувати постачання зброї до України

Як писав Главред, Україна може бути впевненою у стабільних поставках американської зброї, оскільки Дональд Трамп фактично втратив інтерес до переговорів із Владіміром Путіним. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Він зазначив, що на Трампа з питання продовження військової підтримки тиснув не лише президент Володимир Зеленський, а й лідери держав-членів НАТО. Допомога Україні постійно піднімалася у переговорах із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією, Литвою, Польщею, Естонією, Швецією та Фінляндією.

"Трамп втомився від розмов із Путіним, тож Україна матиме стабільні поставки американської зброї", – зазначив Яременко.

/ Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Китаї чітко заявили, що не планують відправляти миротворців в Україну в межах безпекових гарантій. Відповідну позицію озвучило Міністерство закордонних справ КНР.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони офіційно повідомило про звільнення Новомихайлівки в Донецькій області від російських окупантів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, може завершитися впродовж найближчих шести місяців.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред