Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

25 серпня 2025, 18:24
Для ведення війни проти Росії Україні необхідно щомісяця отримувати від партнерів 1 млрд доларів на закупівлю озброєння із США, вказує президент.
Скільки Україні потрібно грошей на місяць для війни / Колаж Главред, фото: US Army, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Для війни проти РФ Україна потребує американської зброї на 1 млрд доларів на місяць
  • Норвегія може допомогти Україні в сферах ППО та безпеки моря

Для ефективного ведення війни проти Росії Україна має щомісяця отримувати від партнерів щонайменше 1 млрд доларів на закупівлю американського озброєння. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе яку транслював Офіс президента України.

Він відзначив, що Норвегія може відіграти важливу роль у забезпеченні безпеки України, зокрема в галузі протиповітряної оборони та захисту на морі.

"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив", - зазначив Зеленський.

Зеленський також звернув увагу на розвиток українського виробництва дронів і можливості для співпраці з іноземними партнерами, підкресливши, що інвестиції є не лише практичною підтримкою, а й додатковим важелем тиску на Росію з метою припинення війни.

Чи будуть США продовжувати постачання зброї до України

Як писав Главред, Україна може бути впевненою у стабільних поставках американської зброї, оскільки Дональд Трамп фактично втратив інтерес до переговорів із Владіміром Путіним. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Він зазначив, що на Трампа з питання продовження військової підтримки тиснув не лише президент Володимир Зеленський, а й лідери держав-членів НАТО. Допомога Україні постійно піднімалася у переговорах із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією, Литвою, Польщею, Естонією, Швецією та Фінляндією.

"Трамп втомився від розмов із Путіним, тож Україна матиме стабільні поставки американської зброї", – зазначив Яременко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Китаї чітко заявили, що не планують відправляти миротворців в Україну в межах безпекових гарантій. Відповідну позицію озвучило Міністерство закордонних справ КНР.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони офіційно повідомило про звільнення Новомихайлівки в Донецькій області від російських окупантів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, може завершитися впродовж найближчих шести місяців.

12:49

Китай зробив остаточну заяву щодо відправки миротворців в Україну

12:49

"Нелегітимність" Зеленського: Сибіга жорстко відповів на нову маячню Лаврова

12:38

Негативна енергетика: які речі з секонд-хенду "висмоктують" гроші з дому

12:17

Буде найхолодніший день: українців попередили про температуру +4 і назвали дату

12:13

Коли чекати ракетного удару: РФ запускає "Калібри" по Україні майже за розкладом

12:06

"Продажна": Настю Каменських викрили за огидний вчинок

11:58

Як очистити мікрохвильовку лише за 5 хвилин: дешевий, але дуже ефективний спосібВідео

11:52

Ціни підскочили на 53% за рік: в Україні рекордно подорожчала улюблена ягода

11:36

Шабунін приховав будинок у США вартістю понад 1 млн доларів, – ЗМІ

11:24

Китайський гороскоп на завтра 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

