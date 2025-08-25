Рус
Підрив Каховської ГЕС: яка загроза почала "викидатися" на землі України

Даяна Швець
25 серпня 2025, 15:49
У ВМС ЗС України пояснили ситуацію після теракту на Каховській ГЕС та попередили українців.
Підрив Каховської ГЕС: яка загроза почала 'викидатися' на землі України
Шторми приносять на пляжі вибухонебезпечні предмети / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • У ВМС ЗС України пояснили ситуацію після теракту на Каховській ГЕС
  • На пляжах Одеси досі знаходять міни, винесені з Дніпра після підриву ГЕС

На узбережжі Одеси та області й досі з’являються міни, які потрапили у Дніпро після підриву дамби Каховської ГЕС російськими військами в червні 2023 року. Про це в ефірі програми Ранок.LIVE розповів представник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, ці вибухонебезпечні предмети разом із річковими водами винесло до Чорного моря, і вони становлять серйозну загрозу.

Він зазначив, що дії російських сил на морі контролюються та стримуються українським флотом, проте повністю ризики не зникли. Наразі ситуація в акваторії така, що росіяни не можуть здійснювати висадку десанту чи наближатися до нашого узбережжя. Водночас громадянам, які планують відпочинок у регіоні, варто враховувати наявність небезпеки.

"Тому, що море - це не про сталість. Шторми переміщують вибухонебезпечні предмети, які там опинилися з різних причин. Якісь навіть після вибуху на Каховській ГЕС (теракту, якій ворог вчинив влітку 2023 року – УНІАН). До речі, один із випадків, які були в цьому році, був пов’язаний із річковою міною, яку винесло з Дніпра… Як бачите, їх досі прибиває до узбережжя", – наголосив Плетенчук.

Речник пояснив, що українські військово-морські сили постійно здійснюють моніторинг моря, щоб виявляти та усувати загрози для цивільного судноплавства. Однак провести масштабне розмінування поки неможливо, адже в України обмежені ресурси: більшість тральщиків перебувають за кордоном і не можуть бути доставлені додому через агресію РФ.

Ще один фактор - безпека самих фахівців, які виконували б такі завдання. За нинішніх умов забезпечити її практично неможливо. Натомість огляд пляжів на наявність мін входить до обов’язків місцевої влади та ДСНС. Якщо ж там виявляють небезпечні предмети, до їхнього знешкодження долучаються військові моряки.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Главред з посиланням на The New York Times попереджав, що підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року став найбільш руйнівною екологічною катастрофою в Україні. Внаслідок вибуху вода з Дніпра затопила значні території, вивільнивши токсичні відкладення.

В той же час хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну після підриву Каховської ГЕС. Спустошення водосховища призвело до появи нових зон з очеретом, чагарниками та луками, де тварини почуваються особливо комфортно.

Своєю чергою заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, чи потрібно Україні відновлювати Каховську ГЕС. Він дав пояснення, яке значення вона має для південних регіонів України.

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні екологічна катастрофа ВМС України Херсонська область Нова Каховка новини України війна Росії та України Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС боєприпаси
