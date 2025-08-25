Рус
Україну накриває сильне похолодання: де литимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2025, 19:31
Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 27 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 26 серпня
  • Де температура повітря опуститься до +4 градусів
  • Коли повернуться грозові дощі

Погода в Україні 26 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 серпня в Україні будуть лити дощі у північних, північно-західних, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Вночі буде холодно. Температура повітря опуститься до 4-8 градусів тепла. Вдень потеплішає до 14-22 градусів. На півдні буде найтепліше - 27 градусів тепла.

відео дня

Надалі протягом тижня почне повертатися спека. Найближчими вихідними буде спекотно та сонячно, лише на заході протримається дощ та прохолода.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: ventusky

Погода 26 серпня

В Україні 26 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру на південному сході - 15-20 м/с.

"Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 26 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: meteoprog

Погода 26 серпня у Києві

У Києві 26 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Китайський гороскоп на завтра 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

