Росія наближається до дефолту через вторгнення в Україну

Санкції / lratvakan.com

Росія в березні повинна погасити держоблігації на суму понад 700 млн доларів.

Як пише Reuters, теоретично у РФ вистачає резервів для покриття боргу, але санкції і заморозка активів можуть перешкодити цим планам.

Аналітики JPMorgan та інших організацій вважають, що це значно збільшило ймовірність дефолту країни.

"Санкції Сполучених Штатів щодо російських державних організацій, контрзаходи всередині Росії щодо обмеження зарубіжних платежів і порушення платіжних ланцюжків створюють для Росії серйозні перешкоди для здійснення платежів за облігаціями за кордоном", - йдеться в звіті JPMorgan.

За словами аналітиків, першою вирішальною датою є 16 березня, коли повинні бути виплачені два купонних платежу за облігаціями. Хоча, як і в більшій частині російського боргу, в них вбудований 30-денний "пільговий період", який відсуне формальний момент дефолту до 15 квітня.

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Побоювання з приводу дефолту послідували за попередженням Інституту міжнародних фінансів (IIF) на цьому тижні, в якому наголошується, що приблизно половина валютних резервів Росії в розмірі 640 млрд доларів була фактично заморожена міжнародними санкціями.

Capital Economics також попередила в середу про зростаючі ризики дефолту. В першу чергу це вдарить по міжнародних інвесторах - за даними російського Центробанку, на кінець минулого року іноземці володіли державним боргом Росії в доларах і рублях на суму 20 млрд доларів.

"Ймовірність того, що уряд і компанії не зможуть або не захочуть погасити зовнішній борг, значно зросла", - відзначили аналітики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що безпрецедентно жорсткі санкції, які зараз вводяться проти РФ, методично руйнують економіку Росії.

Врятувати її намагаються вливанням грошей на викуп акцій російських компаній. Зараз цим займається Фонд національного добробуту РФ. Мінфін має право залучати веб і "спеціалізовані фінансові організації" для викупу цих акцій.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.