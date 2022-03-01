Економічний крах РФ: агресор витрачає трильйони на скупку власних акцій

Безпрецедентно жорсткі санкції, які зараз вводяться проти РФ, методично руйнують економіку Росії / УНІАН

Безпрецедентно жорсткі санкції, які зараз вводяться проти РФ, методично руйнують економіку Росії.

Врятувати її намагаються вливанням грошей на викуп акцій російських компаній. Зараз цим займається Фонд національного добробуту РФ. Мінфін має право залучати ВЕБ і "спеціалізовані фінансові організації " для викупу цих акцій.

Відповідний указ підписаний - на ці цілі в 2022 році буде направлено 1 трильйон рублів - повідомляє Forbes з посиланням на особисті джерела. Також вони зазначають - документ датований ще суботою, 26 лютого.

Фондовий ринок "Московська біржа" закрив торги в понеділок і вівторок.

Експерти дають невтішні прогнози для російської економіки - курс рубля стрімко падає, а топові компанії наближаються до банкрутства.

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