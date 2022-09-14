Росія скасовує перекидання нових військ в Україну, всі масово відмовляються воювати - ГУР

Командування РФ скорочує терміни реабілітації військових у госпіталях і радить їм повернутися на війну - розвідка / Колаж Reuters, Вікіпедія

У Росії вирішили відмовитися від відправки додаткових підрозділів окупантів в Україну. Причиною тому стала масова відмова військових брати участь у бойових діях. Їх звільняють без збереження пільг. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, в частинах і з'єднаннях, які дислокуються на території РФ, вирішили скасувати заздалегідь заплановані відправки особового складу на війну з Україною.

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Російські військові масово відмовляються брати участь у боях. Вони пишуть відповідні рапорти.

"Військовослужбовців, які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь у бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг", - зазначили в розвідці.

Також підкреслюється, що у зв'язку зі сформованою ситуацією у військах РФ вирішили скоротити терміни реабілітації військових після поранень і контузій. У госпіталях спеціально спрощують діагнози, не проводять запланованих операцій і пропонують повернутися на війну.

Війна Росії проти України

Збройні сили України проводять контрнаступальну операцію зі звільнення окупованих Росією районів Харківської області.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на низці дільниць українські військові вийшли на кордон з Росією. Окупанти тікають - або в глибину фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що військова операція України у Харківській області проходить навіть краще, ніж очікували в Києві.

За його словами, сили української оборони показали – війська РФ можна бити на полі бою. Втім, перемогу святкувати поки зарано, адже окупанти можуть провести контратаки у відповідь.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що війська України у Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів. Наступ триватиме допоки, доки українські війська не звільнять весь регіон.

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