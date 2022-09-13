Громлять гаражі та викрадають автівки: росіяни масово тікають із Мелітополя в сторону Криму

Окупанти масово тікають з Мелітополя / Фото УНІАН, РІА Мелітополь

У Запорізькій області окупанти масово тікають із Мелітополя у сторону тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі, йдеться в повідомленні мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі і викрадають машини цивільних", - повідомив Іван Федоров.

Також він рекомендував місцевим жителям заховати свої автомобілі:

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"Власникам авто слід заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвободітєлі", - зазначив чиновник.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки зарано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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