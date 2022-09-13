"Бігли, як миші": військові розповіли про звільнення Ізюма

Наші військові в ході битв за Ізюм знищили російську машину з боєприпасами.
В ході наступу бійців Збройних сил України в районі Ізюм російські солдати кидали техніку і добивали своїх поранених. Про це розповів військовий 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, повідомляє Генштаб.
"Вони бігли, як миші. Бігли, кидали все - техніку, своїх людей. Був навіть їх солдат, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто втекти", - розповів один з військових.
При цьому ще один солдат ЗСУ додав, що п'ять російських танків кинулися у втечу, коли на них виїхав один український танк і три БМП.
Також, за його словами, наші військові в ході битв за Ізюм знищили російську машину з боєприпасами, два танки і ще один - взяли як трофей.
Звільнення Ізюму
10 вересня командир батальйону Свобода Петро Кузик написав, що окупанти тікають з Ізюму. Пресофіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що місто може бути звільнене вже за кілька годин.
Главред повідомив про те, що українські військові увійшли в місто. На в'їзді в Ізюм вже обладнали блокпост ЗСУ, а в самому місті розвиваються українські прапори.
Згодом журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військові взяли в оточення окупантів, які не встигли втекти з Ізюму. Він додав, що російські військові біжать, кидаючи зброю.
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