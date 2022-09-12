"Немов вітром знесло": жителі розповіли, як росіяни з ганьбою тікали з Балаклії

Жителі розповіли, як вороги тікали з Балаклії / t.me/operativnoZSU

Балаклію на Харківщині звільнили від росіян два дні тому, 10 вересня. ЗСУ тоді підняли український прапор над містом. Місцеві жителі бачили, як із ганьбою тікають ворожі війська, розповіла мешканка Балаклії Ганна Горбель в ефірі Еспресо.

Російські солдати в паніці залишали місто і кидали все - військову техніку, особисті речі і навіть своїх поранених.

"Спочатку ЗСУ звільнили південно - західний район Балаклії - Табори, і окупанти, як сіра хмара бігли звідти. Під'їхав танк і 50 солдатів забралися на той танк, приїхала швидка допомога, і російські солдати забралися в машину. Вони просто тікали, їх немов знесло вітром. Вони не встигали збирати речі і забирали у людей машини", - розповіла Горбель.

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За словами мешканки Балаклії, під час окупації, росіяни брали в полон цивільних і вимагали, щоб вони співпрацювали з ними. А тих, хто відмовлявся - вбивали.

"Вони допитували людей і змушували співпрацювати з ними. Вчительку з чоловіком і дочкою взяли в полон і вербували, щоб вона співпрацювала з ними. Людей обшукували на блокпостах і карали за патріотичні татуювання. Молодого лікаря вбили, коли він повертався з роботи", - розповіла жінка.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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