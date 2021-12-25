Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військових

Росія відправила до казарм 10 тисяч військових / Reuters

У Росії Південний військовий округ оголосив про повернення 10 тисяч військових в місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які знаходяться біля кордону з Україною.

Як повідомляє "Ехо Москви", військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.

"Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.

Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та "тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ПВО".

Нагадаємо, напередодні видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму. На півострів росіяни завезли сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО. Фіксується нарощування сил на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

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Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.

У компанії вказали, що РФ в прикордонні з Україною райони ще з листопада передислокувала танки, артилерію і системи протиповітряної оборони. Попри обмежене число військових, Росія може швидко наростити сили, відправивши їх на нові місця перебування на поїздах і літаках.

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