УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військових

25 грудня 2021, 07:27

Військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв.

Російські війська біля кордонів України
Росія відправила до казарм 10 тисяч військових / Reuters

У Росії Південний військовий округ оголосив про повернення 10 тисяч військових в місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які знаходяться біля кордону з Україною.

Як повідомляє "Ехо Москви", військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.

"Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.

Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та "тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ПВО".

Нагадаємо, напередодні видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму. На півострів росіяни завезли сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО. Фіксується нарощування сил на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

Реклама

Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.

У компанії вказали, що РФ в прикордонні з Україною райони ще з листопада передислокувала танки, артилерію і системи протиповітряної оборони. Попри обмежене число військових, Росія може швидко наростити сили, відправивши їх на нові місця перебування на поїздах і літаках.

Вам може бути цікаво:

viber
новини Росії російські війська українсько-російський кордон відведення військ
Зараз ви переглядаєте новину «Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військових». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжкиФінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжки Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниНайсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилини Не варто і починати: названі найбільш несумісні пари за знаком ЗодіакуНе варто і починати: названі найбільш несумісні пари за знаком Зодіаку Надя Дорофєєва здивувала різкою зміною іміджуНадя Дорофєєва здивувала різкою зміною іміджу Під Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зимуПід Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зиму
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
07:27

Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військових

07:10

Виведення ПП-2 з-під удару та провал діалогу Байдена з Путіним: у США попередили УкраїнуВідео

06:29

Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціПогляд

06:01

У моду на 2022 рік повернулася дивовижна коротка стрижка каре до підборіддя з бурхливих 1920-хФото

05:28

Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Європа стрімко спустошує газові сховищаВідео

Реклама
05:10

Новий роман, покупка квартири та підвищення статусу: гороскоп на січень 2022 року для ТерезівВідео

04:47

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія - 59-річна актриса Вікторія Руффо

04:22

Україну заморозить до -24°: коли та де вріже дубакВідео

03:49

Нашвидкоруч і дуже корисно: дієтолог поділилася найздоровішим способом приготування вівсянкиВідео

03:46

Учасниця шоу Холостяк-11 знялася оголеною для обкладинки Playboy

03:15

Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиВідео

02:38

Які ліки не можна вживати з алкоголем: відповідь лікарів

02:14

Жінки в армії: в яких країнах світу мобілізація є загальноюВідео

01:45

Долар обвалить гривню: українцям розкрили найгірший сценарій і назвали терміниВідео

01:16

Будуть гнити, а не засвоюватися: названо продукти, які не можна поєднувати разом

00:51

Прикмети на 25 грудня: що не можна робити в Спірідонов день і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні 25 грудня 2021: Терезам - небезпека, Стрільцям - великий куш, Козерогам - щасливий шансВідео

00:04

У Чехії померла молода заробітчанка, для лікування якої гроші збирали всім містомВідео

24 грудня, п'ятниця
23:56

У Херсонській області дівчинка поскаржилася копам на п'яні розбірки батьків

23:19

Залучите багатство і огорне неймовірна удача: які речі в будинку повинні бути на Новий рік 2022Відео

Реклама
22:59

Зеленський призначив нового губернатора Харківської області: що про нього відомо

22:55

Президент обговорив Донбас та Північний потік-2 із американськими чиновникамиВідео

22:30

Путін продовжує стягувати війська: оприлюднена свіжа карта Міноборони УкраїниВідео

22:21

У СІЗО Луцька загадково померла жінка

22:17

Нацбанк приготував українцям "новорічний подарунок": з'являться нові монети

21:58

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

21:42

Помер відомий радянський актор

21:42

Кордон України та вихід військ з ОРДЛО: Єрмак сказав, що у "формулі Штайнмайєра" немає нічого поганогоВідео

20:56

Онколог-"морж" врятував дівчинку, яка провалилася під лід у КропивницькомуВідео

20:37

Дивовижні випадковості, грошова удача і успіх у справах: названі найщасливіші дні січня 2022

20:28

Моторошна знахідка в Одесі: діти натрапили на труп дівчинки

19:58

Сотні БТРів, самохідної артилерії, танків і засобів ППО: Росія посилює війська біля кордонів УкраїниВідео

19:55

Хто створив Росію та СРСР: Арестович відверто відповів на слова Путіна

19:40

Скромна чарівність неореалізму: рецензія на фільм "Матриця: Воскресіння"

19:31

Чому Путін не дає гарантію, що не нападе на УкраїнуПогляд

19:18

Кривава аварія в Харкові: підлітка на Infiniti судитимуть за двома статтямиВідео

19:12

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

19:10

Втрати 2021: українські та зарубіжні зірки, яких не стало у цьому році

18:52

На Чернігівщині завідувач хірургічним відділенням збив людину та втікВідео

18:31

Діалог про плани України щодо Донбасу: у Зеленського оголосили про перемовини Києва з КремлемВідео

Реклама
18:23

"З погрозами вимагають трудову": директор лікарні Миколаєва просить про допомогу

18:07

Китайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік ТиграВідео

17:52

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

17:28

На українців "повісять" податок на Google: посилки з eBay дорожчаютьВідео

17:03

Снігові дні без сильних морозів: синоптикиня розповіла, якої погоди очікувати на Новий Рік

16:49

Бустерна доза вакцини продовжить дію COVID-сертифіката – КузінВідео

16:36

Україна готова до виконання Мінських угод, а Зеленський до зустрічі з Путіним - ЄрмакВідео

16:26

Зеленський скликає нове засідання РНБО: названо датуВідео

16:18

Псевдоактивісти паразитують на темі вирубки лісів у власних цілях - екоаудиторВідео

16:16

Різкий стрибок цін: Шмигаль заговорив про соціальну націнку на хлібВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти