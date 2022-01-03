Війська РФ на кордоні України: у ФРН попередили про потужну відповідь ЄС і НАТО

Омід Нуріпур оцінив ймовірність нової агресії РФ щодо України.
Ситуація навколо стягування військ РФ до кордонів України викликає серйозне занепокоєння, заявив німецький депутат від Партії зелених Омід Нуріпур.
Він каже, що через загострення ситуації з боку Кремля в Україні "неможливо спати спокійно", пише WAZ.
Нуріпур заявив, що Німеччина не знає про плани Володимира Путіна, зокрема, про ймовірність нової агресії щодо України.
"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", - заявив політик.
Він також додав, що німецький уряд готовий "кинути всі дипломатичні зусилля". Німецький політик упевнений, що про подальші дії слід говорити з країнами Євросоюзу в Східній і Центральній Європі.
"Це може бути тільки загальна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", - додав Нуріпур.
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РФ стягує війська на кордон України
Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.
Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.
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