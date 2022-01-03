Війська РФ на кордоні України: у ФРН попередили про потужну відповідь ЄС і НАТО

У Німеччині стурбовані стягуванням військ РФ до кордонів України / Reuters

Ситуація навколо стягування військ РФ до кордонів України викликає серйозне занепокоєння, заявив німецький депутат від Партії зелених Омід Нуріпур.

Він каже, що через загострення ситуації з боку Кремля в Україні "неможливо спати спокійно", пише WAZ.

Нуріпур заявив, що Німеччина не знає про плани Володимира Путіна, зокрема, про ймовірність нової агресії щодо України.

"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", - заявив політик.

Він також додав, що німецький уряд готовий "кинути всі дипломатичні зусилля". Німецький політик упевнений, що про подальші дії слід говорити з країнами Євросоюзу в Східній і Центральній Європі.

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"Це може бути тільки загальна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", - додав Нуріпур.

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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