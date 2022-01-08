Адміністрація Байдена збирається надати Україні зенітні ракети Stinger - NBC

Адміністрація Байдена збирається надати Україні переносні зенітні ракети Stinger - NBC / Фото Reuters

Сполучені Штати працюють з іншими членами НАТО над організацією доставки в Україну переносних зенітних ракет Stinger, які просив український уряд. У Міністерстві оборони України вважають, що ракети класу "земля-повітря" Stinger допоможуть її військовим захистити країну від російських вертольотів і безпілотників.

Таку інформацію оприлюднив NBC News з посиланням на свої джерела. Відзначається, що навіть плануючи дипломатичні відносини з Росією, адміністрація Байдена продовжує готуватися до можливого військового наступу Росії в Україну, попереджаючи, що будь-який напад викличе жорсткі санкції щодо Москви і посилення військової підтримки України з боку Заходу.

Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США для України на додаток до основного, заявили нинішні й колишні офіційні особи. Джерело, знайоме з думкою українського уряду, сказало журналістам, що Київ сподівається на готовність адміністрації схвалити збільшення додаткової допомоги.

Крім загрози санкцій, адміністрація попередить Москву, що якщо російські війська захоплять нові території в Україні, Сполучені Штати нададуть підтримку бійцям українського опору й підтримають розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

За словами колишніх американських чиновників, готуючись до переговорів з Росією, Білий дім стикається з крихким балансуванням, намагаючись знизити температуру, не піддаючись російським загрозам брязкання зброєю.

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За інформацією журналістів, Білий дім за останній місяць зв'язався з низкою колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки і експертів з Росії, щоб обговорити свій підхід до Росії й отримати кваліфіковану консультацію. Деякі з цих офіційних осіб, у тому числі колишні високопоставлені офіцери та посли, закликали адміністрацію дотримуватися жорсткої лінії, підтримувати єдиний фронт з європейськими союзниками, протидіяти російській пропаганді й уникати сигналів Москві про те, що вона може домогтися поступок для нарощування своїх військ навколо України.

Відзначається, що колишні співробітники Служби національної безпеки і високопоставлені військові офіцери у своєму листі президенту Байдену закликали Білий дім до додаткових кроків, щоб запобігти новому вторгненню Росії, замість того, щоб чекати, поки воно почнеться.

Зокрема, вони просять надати більше зброї Україні вже зараз, направивши Києву ракети Stinger і почавши додаткові поставки протитанкових ракет Javelin з радарами для відстеження артилерійського вогню.

"Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід у тісній кооперації зі своїми союзниками по НАТО і з Україною зробити негайні кроки, щоб вплинути на розрахунки Кремля про ціну вторгнення для Росії, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації", — цитує видання текст листа.

Довідка

"Стінгер" (англ. Stinger - "жало", загальновійськовий індекс FIM-92) — американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять - літаків, вертольотів, БПЛА. Також забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних або надводних цілей. Розроблений американською корпорацією "General Dynamics". Прийнятий на озброєння у 1981 році.

Один з найбільш поширених ПЗРК, що є на озброєнні 30 держав. Кількість вироблених ракет "Стінгер" всіх моделей перевищила 70 тис. штук, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше український посол у Штатах Оксана Маркарова.повідомила, що цього року США нададуть Україні додаткову військову допомогу за лінією, яка не пов'язана з 300 мільйонами доларів, виділеними з американського бюджету. На базі цього напрямку Київ отримує такі озброєння, як Javeline.

Також раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Штати направили Україні нову партію озброєнь з метою зміцнення обороноздатності країни. Київ отримав боєприпаси, кораблі, протитанкові ракетні комплекси, оптичні засоби та інше озброєння.