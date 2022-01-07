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Війська РФ і загроза нової війни: НАТО провело закрите засідання перед переговорами з Росією

7 січня 2022, 19:29

Столтенберг назвав скупчення російських військ біля України ризиком нової війни в Європі.

Столтенберг заявив, що через війська РФ біля України є ризик нової війни в Європі / Reuters

НАТО провело закрите засідання на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу, щоб підготуватися до запланованих на наступний тиждень переговорів з Росією.

Під час зустрічі вони підтвердили свою єдність у відповідь на російську агресію проти України, йдеться у заяві місії США в НАТО, опублікованій у Twitter.

"Міністри закордонних справ усіх країн НАТО на сьогоднішній позачерговій сесії підтвердили нашу єдність у відповідь на агресію Росії проти України. Напередодні майбутнього засідання Ради НАТО-Росія вони наголосили на необхідності дипломатії, діалогу та деескалації", – йдеться у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після засідання зазначив, що російські військові продовжують збільшувати кількість своїх військ біля України. Він зазначив, що такі дії можна розцінювати як ризик нової війни у Європі.

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"Ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо прилади для ведення електронної боротьби. Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі", – сказав Столтенберг.

Він також додав, що для запобігання новій війні в Європі потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

Нагадаємо, у понеділок, 10 січня 2022 року, мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня заплановано зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число – засідання Постійної ради ОБСЄ.

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