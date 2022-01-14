Лавров звинуватив НАТО в "заманюванні в свої ряди" Україну

Сергій Лавров виступив зі звинуваченнями у бік НАТО / Reuters

У Росії вважають, що НАТО "затягує" до своїх лав Україну та скандинавські країни. Таку заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Дипломат заявив, що Росія готується до будь-якого розвитку подій, поки чекає відповіді від США і НАТО щодо "гарантій безпеки", пише "РИА Новости".

"Не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди Україну, зокрема. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО. Від США про те, що і скандинавські країни, які не є членами Північноатлантичного Альянсу, будуть вітатися", - заявив Лавров.

читайте такожУкраїна в НАТО і виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови заходуЛавров назвав "неприйнятним і збитковим "трактування НАТО своїх політичних зобов'язань про нерозширення.

Україна, НАТО і Росія

На тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень російської держави в погрозах НАТО своїм кордонам захід і Росія проводять консультації, які проходять в період з 10 по 13 січня.

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Під час переговорів з безпеки представників Вашингтона і Москви. американський представник Шерман сказала, що Штати не збираються гарантувати Москві подальше нерозширення НАТО і невступ України в Альянс. За її словами, Росію чекають серйозні санкції у разі нової військової операції проти української держави.

Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс прийняв рішення про прийом України і Грузії, але при цьому не встановлював терміни.

"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи в модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна і Грузія стануть членами [НАТО], але ми не встановлювали, коли саме", - сказав Столтенберг.

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