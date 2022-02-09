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Росія починає фактичну "морську блокаду" українських портів - карта

9 лютого 2022, 19:04

При цьому, ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено.

Чорне море
Чорне море / Міноборони РФ

З 13 по 19 лютого російські військові закривають райони Чорного і Азовського морів для ракетних і артилерійських навчань.

Як повідомив керівник проекту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, це схоже на "морську блокаду".

"Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на зразок "морської блокади" українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо... Треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не потрібно тому, що при слові блокада першими будуть міняти свої плани судновласники", - написав він у Facebook.

Клименко зазначив, що ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено.

"Чорне море в північно-західній частині перекривається до кордону територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю", - підкреслив він.

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Військові навчання Росії

У Міноборони Росії заявили, що перекидають в сусідні з українськими кордонами області військову техніку і солдатів, бо проводитимуть там військові навчання.

На навчання відправили близько 3 тисяч військових і 300 одиниць військової техніки.

Раніше The New York Times повідомив, що Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Москви, якщо вона все ж вирішить здійснити масштабне вторгнення, підкреслює видання.

читайте такожБільше 100 одиниць техніки і вертольоти: Україна провела масштабні бойові навчання біля кордонів Росії

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військові навчання військові кораблі Росія
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