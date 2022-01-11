РФ перекидає військові вертольоти до кордонів України – The New York Times

Росія перекидає до українського кордону військові вертольоти / Reuters

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Москви, якщо вона все таки вирішить здійснити масштабне вторгнення, наголошує видання.

Водночас високопоставлені представники Адміністрації президента США зазначають, що можливий напад, якщо Росія на нього наважиться, може бути перенесений на лютий – якщо будуть сильні морози, по замерзлій землі легше перекидати важку техніку.

Нагадаємо, американське видання The New York Times оприлюднило нову карту скупчення російських військ біля України. За попередніми даними, там перебувають майже 100 тисяч російських військових. У виданні зазначили, що російські війська оточують Україну з трьох сторін.

Раніше віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина під час спільного з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу наголосила, що Москва намагається змістити акценти на перемовинах і загрожує новою війною з Україною, проте діалог Вашингтона та Москви щодо безпеки повинен початися з відведення військ Росії від українських кордонів.

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