Лукашенко звинуватив Україну в перекиданні "націоналістів" до кордонів і оголосив про навчання з РФ

Олександр Лукашенко також розповів про спільні навчання з РФ, в тому числі біля кордонів України.
Олександр Лукашенко заявив про те, що біля кордонів Білорусі нібито йде нарощування військового контингенту України.
"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це прекрасно розуміємо. З України свої люди тікають, а вони будуть "захищатися від мігрантів з Білорусі", - підкреслив він.
За його даними, в Україні біля білоруських кордонів проводиться спецоперація Полісся, а в прикордонні виведено до 10 тисяч військовослужбовців.
Лукашенко також розповів про спільні навчання з РФ, в тому числі біля кордонів України.
"Як ви знаєте, в цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще в грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави і на південному фланзі Білорусі - це теж межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому Західному і Південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", - сказав він.
Лукашенко додав, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: "Це повинні бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму в протистоянні з цими силами: заходу (Прибалтика і Польща) і півдня (Україна)".
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