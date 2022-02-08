Резніков пригрозив Росії "дзеркальними" військовими навчаннями

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про дзеркальні військові навчання, які проводяться у відповідь на маневри Росії біля кордону.

Глава відомства в ефірі Свобода Слова підкреслив, що в них використовуються "Байрактари", "Джавеліни" та інші озброєння, поставлені союзниками і партнерами.

"У них (Росії - ред.) навчання будуть з 10 по 20 лютого. Українські Збройні сили теж працюють, і сьогодні у нас паралельно, дзеркально проходять вже навчання", - сказав Резніков.

Глава Міноборони назвав місця, де ЗСУ проведуть навчання. За його словами, маневри пройдуть на полігонах під Рівним, Ковелем, Овручем, Черніговом, Чугуєвом, Сумами, Одесою, а також Миколаєвом (Широкий лан) і Херсоном (Олешківські піски).

"І це тільки полігони. Є ще окремі майданчики, місця, де якраз з 10 по 20 лютого відбуватимуться навчання ЗСУ. Із застосуванням "Байрактарів", "Джавелінів" і NLAW (ручні протитанкові ракетні комплекси - ред.), які ми нещодавно отримали від Британії", - уточнив Резніков.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналіст Washington Post і New York Times з посиланням на американських політиків, чиновників і розвідку США повідомили про те, що Росія приготувала новий сценарій щодо військового вторгнення в Україну.

План включає демонстрацію відеоматеріалів з нібито "атакою українців" на російськомовне населення на сході України. Пізніше інформація була офіційно підтверджена Вашингтоном.

Спікер Кремля Дмитро Песков, коментуючи дані відомості, заявив, що інформація про пошуки приводу для військового вторгнення РФ в Україну публікувалася і раніше, проте "так нічого і не відбувалося".

У британському уряді також сказали, що Москва готує новий план агресії щодо Києва. Як вважають у Лондоні, Росія шукає привід для повномасштабної військової інтервенції на територію України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що нові відомості про підготовці Росією плану щодо вторгнення в Україну Вашингтон надав Києву ще до офіційної заяви з цього питання. Дипломат не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з російського боку.

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