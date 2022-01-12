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"Над Україною не повинен висіти дамоклів меч": у США висунули вимогу РФ з приводу військових навчань

12 січня 2022, 07:27

Переговори між Сполученими Штатами та Росією не увінчаються успіхом, якщо не будуть проходити в атмосфері деескалації, підкреслила Вікторія Нуланд.

Росія, військові
Росія перекидає техніку та військових ближче до українських кордонів / УНІАН

Переговори між США та Росією завершаться успіхом лише у разі "атмосфери деескалації". Для цього Кремль повинен або пояснити, або зупинити військові навчання поблизу українських кордонів.

Як заявила на брифінгу заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Росія поки не вдалася до кроків, необхідних для деескалації.

"Ці переговори продовжаться, але вони не увінчаються успіхом, якщо ми не зможемо провести їх в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти цей дамоклів меч", - сказала Нуланд.

Спікер американського Держдепу Нед Прайс, у свою чергу, додав, що зниження напруженості передбачає, зокрема, "повернення російських військ в казарми", а також "прозорість будь-яких легітимних навчань, що відбуваються на території РФ".

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"Навчання має бути або пояснено, або зупинено, щоби вказане важке озброєння повернулося до звичних місць зберігання. Ми прагнемо зробити все можливе, щоби підтримати дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України", - підкреслив спікер Держдепу.

Він нагадав, що кілька місяців тому на кордонах України не було ста тисяч російських військовослужбовців, масштабних навчань з бойовою стрільбою і маневрів з важким озброєнням, вертольотами тощо.

"Це підкреслює і підтримує нашу стурбованість, а також той факт, що це робилося і робиться в спробі залякати", — додав Прайс.

При цьому, за словами американського чиновника, Україна "продемонструвала прихильність мирному припиненню війни", й США "готові підтримати ці зусилля".

читайте такожПутін відклав вторгнення в Україну до весни - The New York Times

Як повідомляв Главред, 8 січня видання The New York Times писало, що Росія почала перекидати до українського кордону військові гелікоптери. Стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Москви, якщо вона все ж таки вирішить здійснити масштабне вторгнення.

11 січня в Міноборони Росії заявили, що перекидають в сусідні з українськими кордонами області військову техніку і солдатів, бо проводитимуть там військові навчання. На навчання відправили близько 3 тисяч військових і 300 одиниць військової техніки.

Переговори США та Росії

10 січня відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі.

Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть лише в разі дзеркальних поступок з боку Росії.

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