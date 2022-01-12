"Над Україною не повинен висіти дамоклів меч": у США висунули вимогу РФ з приводу військових навчань

Росія перекидає техніку та військових ближче до українських кордонів / УНІАН

Переговори між США та Росією завершаться успіхом лише у разі "атмосфери деескалації". Для цього Кремль повинен або пояснити, або зупинити військові навчання поблизу українських кордонів.

Як заявила на брифінгу заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Росія поки не вдалася до кроків, необхідних для деескалації.

"Ці переговори продовжаться, але вони не увінчаються успіхом, якщо ми не зможемо провести їх в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти цей дамоклів меч", - сказала Нуланд.

Спікер американського Держдепу Нед Прайс, у свою чергу, додав, що зниження напруженості передбачає, зокрема, "повернення російських військ в казарми", а також "прозорість будь-яких легітимних навчань, що відбуваються на території РФ".

Реклама

"Навчання має бути або пояснено, або зупинено, щоби вказане важке озброєння повернулося до звичних місць зберігання. Ми прагнемо зробити все можливе, щоби підтримати дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України", - підкреслив спікер Держдепу.

Він нагадав, що кілька місяців тому на кордонах України не було ста тисяч російських військовослужбовців, масштабних навчань з бойовою стрільбою і маневрів з важким озброєнням, вертольотами тощо.

"Це підкреслює і підтримує нашу стурбованість, а також той факт, що це робилося і робиться в спробі залякати", — додав Прайс.

При цьому, за словами американського чиновника, Україна "продемонструвала прихильність мирному припиненню війни", й США "готові підтримати ці зусилля".

читайте такожПутін відклав вторгнення в Україну до весни - The New York Times

Як повідомляв Главред, 8 січня видання The New York Times писало, що Росія почала перекидати до українського кордону військові гелікоптери. Стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Москви, якщо вона все ж таки вирішить здійснити масштабне вторгнення.

11 січня в Міноборони Росії заявили, що перекидають в сусідні з українськими кордонами області військову техніку і солдатів, бо проводитимуть там військові навчання. На навчання відправили близько 3 тисяч військових і 300 одиниць військової техніки.

Переговори США та Росії

10 січня відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі.

Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть лише в разі дзеркальних поступок з боку Росії.

Читайте також: