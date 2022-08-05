Росія почала застосовувати на фронті отримані в Ірані безпілотники

Іранський безпілотник Qasef / Flickr/Kubu Raya

На фронті помітили застосування російськими окупантами безпілотників, ймовірно поставлених країні-агресору Іраном.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, мова може йти про постачання РФ партії з 46 іранських безпілотників.

"46 штук надійшло їх. За деякими даними, вже відзначили їх застосування, скажімо так", - зазначив він.

Представник Офісу президента уточнив, що передані РФ іранські БПЛА застарілі і "зроблені на коліні", проте все ж вони становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник являє собою машинку сильно попереднього покоління, зроблену на коліні, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні і дитячі Квадрокоптери вирішують завдання-з саморобними захопленнями і киданням гранат", – додав Арестович.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

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