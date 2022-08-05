УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія почала застосовувати на фронті отримані в Ірані безпілотники

5 серпня 2022, 08:31

Передані РФ іранські БПЛА становлять небезпеку, попередив Олексій Арестович.

Іранський безпілотник Qasef
Іранський безпілотник Qasef / Flickr/Kubu Raya

На фронті помітили застосування російськими окупантами безпілотників, ймовірно поставлених країні-агресору Іраном.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, мова може йти про постачання РФ партії з 46 іранських безпілотників.

"46 штук надійшло їх. За деякими даними, вже відзначили їх застосування, скажімо так", - зазначив він.

Представник Офісу президента уточнив, що передані РФ іранські БПЛА застарілі і "зроблені на коліні", проте все ж вони становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник являє собою машинку сильно попереднього покоління, зроблену на коліні, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні і дитячі Квадрокоптери вирішують завдання-з саморобними захопленнями і киданням гранат", – додав Арестович.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

Інші новини:

БПЛА безпілотник Олексій Арестович новини Ірану
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:45

Стали відомі подробиці ліквідації підполковника РФ, комполку "елітних" військ окупантів

09:43

Контрнаступ ЗСУ відкладається через малі обсяги поставок зброї - ЖдановВідео

09:43

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

09:33

Передає "владу", а сам - до лікарні: "гауляйтер" Херсонщини Сальдо зробив заяву

09:11

Прийміть жорстоку правду війни, істеричкиПогляд

Реклама
08:43

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2022: Левам – гроші, Скорпіонам - зміни, Рибам - небезпечні спокусиВідео

08:43

Здійснив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського вертолітника-аса з групи Беркут

08:31

Росія почала застосовувати на фронті отримані в Ірані безпілотникиВідео

08:00

Україна вперше з 24 лютого активно формує хід війни, армії РФ потрібно зробити складний вибір - ISWВідео

07:57

Не довезли крадене: у Криму розбилася вантажівка із зерном з УкраїниВідео

07:16

ЗСУ на Півдні знищили три склади боєприпасів, чотири комплекси С-300 і 39 окупантівВідео

06:47

Битва, що не відбуласяПогляд

06:37

Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель

06:00

ЗСУ мають план, як зловити Росію в пастку у Херсоні – Сергій Кузан

05:50

Найсмачніша закуска, в яку закохуються з першого шматочка: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:40

Путін фатально прорахувався: хотів знищити Україну, а отримає її друге народження - КучмаВідео

05:20

Найсмачніший і дуже простий пиріг на Медовий спас: дивовижний рецептВідео

05:10

За долар 45 гривень: експерт дав несподіваний прогноз на серпеньВідео

05:03

Невгамовна Хайді Клум в мікротрусиках станцювала запальний танокВідео

04:41

У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танкуВідео

Реклама
04:29

"Солодка, як фінік": Белла Хадід в найтоншій нижній білизні розтягнулася на леопардових шкурах

04:10

Вдарить спека і налетить ураган: синоптики розповіли, коли повернеться пекло в УкраїнуВідео

03:40

Молода дружина Сергія Тігіпка продемонструвала свою гнучкість в купальнику

03:35

США не хочуть перемоги України зараз, повний розгром РФ їм невигідний - ЖдановВідео

03:04

Дешево і сердито: звичайні сірники позбавлять від мошок у вазоні та додадуть яскравості квітам

03:01

Старшу доньку Барака Обами спіймали на гарячому із загадковим чоловіком

02:05

Військовий експерт пояснив, чому іранські безпілотники небезпечніші за російські для ЗСУ

01:42

ЗСУ зробили Наталії Могилевській сюрприз на День народженняВідео

01:35

Як позбутися запаху старості у квартирі: 15 корисних порад, щоб вдома завжди пахнуло свіжістю

01:07

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня: Левам - вантаж проблем, Козерогам - щастя в любові, Водоліям - ворогиВідео

00:51

Прикмети на 5 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

00:41

"Вже не вирветься звідти": Павло Зібров розповів, як Кремль "підгодовував" запроданку Повалій

04 серпня, четвер
23:50

"Небіжчики та смертники": Арестович озвучив три ймовірні цілі росіян під ХерсономВідео

23:22

Аморальна вибірковість: Зеленський розніс скандальний звіт Amnesty International

22:46

Україна зі зброєю забиратиме свої землі, РФ це розуміє і "вимагає "Мінська-3" - ПодолякВідео

22:35

"Заграва, щось палає": Харків під обстрілами, чутно потужні вибухи, є постраждаліВідео

22:18

Євросоюз жорсткі санкції проти втікача Януковича і його сина

22:10

Прикмети на 6 серпня: які 3 речі заборонено робити, щоб не впустити біду в будинокВідео

21:44

Наздогнали одні невдачі і фінансові проблеми: 3 способи, як швидко позбутися від бід і розчаруваньВідео

21:42

"Росія всіх захищає": у Путіна ошелешили пропагандистською методичкою щодо війниВідео

Реклама
21:39

ЗСУ ведуть бої з військами РФ під Ізюмом: ворог намагається прорватися біля Гусарівки – ГенштабВідео

21:20

У Білорусь прибув літак, на якому могли бути іранські безпілотники для РФ - ЗМІВідео

20:43

Македонія подарувала ЗСУ штурмовики Су-25, які раніше придбала в України - ЗМІ

20:33

Якщо Путін переможе у війні проти України, розпочнеться Третя світова війна - ЗеленськийВідео

20:27

Вихідні в серпні 2022 в Україні: як відпочиватимемо в умовах воєнного стану

20:09

"Ми не такі покидьки, як вони": Зеленський висловився про фейки РФ та бажання говорити з Путіним

20:08

"Це свинство": продюсер-путініст Пригожин звинуватив Вайкуле у геноциді українців

20:08

Путін підставив і принизив китайцівПогляд

19:50

Росія бреше, погрожує та ставить ультиматуми: Зеленський розніс заклики Москви до "перемовин"Відео

19:45

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти