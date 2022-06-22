Безпілотник-камікадзе підірвав НПЗ в Ростовській області: момент атаки потрапив на відео

Безпілотник-камікадзе підірвав НПЗ в Ростовській області / скріншот

У місті Новошахтинськ (Ростовська область) горить нафтопереробний завод після атаки безпілотника.

За даними МНС РФ, площа пожежі на НПЗ в Ростовській області склала 50 квадратних метрів.

"Пожежа на площі 50 "квадратів" сталася на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

У Мережі вже з'явилося відео, на якому видно, що по території заводу було завдано удару з безпілотника.

На опублікованих кадрах очевидці спочатку сміються над безпілотником, але після того, як він вдарив по НПЗ, починають кричати і матюкатися.

"Завод підривають тут!", - кричав голос за кадром.

Зазначимо, що це підприємство раніше було записано на Оксану Марченко та Наталію Лавренюк – дружин проросійських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака, але у 2021 році НПЗ був проданий.

Раніше повідомлялося, що 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та іншим об'єктам інфраструктури міста.

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