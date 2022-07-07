Гордо майорів безпілотник: бійці ЗСУ хитро закинули дроном гранату прямо у ворожий танк

Бійці ЗСУ хитро закинули дроном гранату прямо у ворожий танк / InformNapalm

Бійці української армії здійснили вкрай ефектну операцію і закинули за допомогою безпілотника гранату прямо у відкритий люк бронетехніки окупантів. Саме такий відеоролик і фотографії підготовки операції опублікували в каналі спільноти InformNapalm у месенджері Telegram.

Повідомляється, що українські війни показали незвичайну солдатську кмітливість і спорудили бомби-приманки для риби (які були придбані на AliExpress). Туди поклали стандартні гранати Ф-1 / РГД-5. Саме в такому форматі безпілотник і закинув гранату в люк російського танка.

Відразу після попадання приманка розкрилася, стався вибух, а потім бронетехніка ворога загорілася.

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Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ на ім'я Олександр, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили в Генштабі української армії.

До того, як повідомляє Одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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