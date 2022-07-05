У Таганрозі російський безпілотник упав на приватний будинок: будівля згоріла повністю

Безпілотник впав на приватний будинок в Таганрозі. Пожежа спалила всю будівлю / Telegram

У місті Таганрог Ростовської області Росії безпілотний літальний апарат впав на житловий будинок і загорівся. Внаслідок пожежі будинок знищено повністю.

Інцидент стався 4 липня ввечері. Про НП в прикордонному регіоні повідомляють російські Telegram-канали.

Внаслідок пожежі жертв немає - мешканка будинку нібито перебувала на вулиці перед падінням БПЛА.

"Будинок загорівся в приватному секторі в 15-му Новому провулку. Всі служби там працюють", - повідомило російське пропагандистське агенство РИА Новости.

Пізніше губернатор області Василь Голубєв підтвердив у Telegram, що на будинок впав саме безпілотник. За даними губернатора, постраждалих не було. Тип апарату, причини його падіння і приналежність встановлюються. Озброєння або боєприпасів на БПЛА не було, додав Голубєв.

Російські ресурси пишуть, що "кому належить дрон, поки встановлюється". Хоча на уламках, які сфотографували очевидці, чітко видно червону зірку. Вона є одним з елементів прапора Збройних сил країни-агресора Росії.

Журналіст Роман Бочкала ідентифікував дрон як російський БПЛА "Оріон" вартістю $10 млн.

На уламках БПЛА видно червону зірку / Фото Telegram

Як повідомляв Главред, в кінці червня в місті Новошахтинськ (Ростовська область) горів нафтопереробний завод після атаки безпілотника. За даними МНС РФ, площа пожежі на НПЗ в Ростовській області склала 50 квадратних метрів.

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