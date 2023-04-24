"Б'ємо ворога і тримаємо стратегічні рубежі": Сирський заявив, що оборона Бахмута триває

Сили оборони України знищують кадровий і наступальний потенціал російської окупаційної армії, сказав генерал-полковник Олександр Сирський.

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Сили оборони України тримають оборону на Бахмутському напрямку - Сирський / Колаж Telegram О. Сирський, соцмережі

Армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати. Про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що побував на всій лінії зіткнення на Бахмутському напрямку. Робота щодо утримання позицій триває.

"Бахмутський напрямок. Наша оборона триває. Проїхав по всій лінії зіткнення, був у частинах, які тримають весь Бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом з командирами і воїнами над плануванням операцій, штурмових дій і оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях", - зазначив Сирський.

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За його словами, бійці сил оборони України б'ють ворога і проводять штурмові дії.

"Підтримав наших воїнів, для мене важливо перебувати пліч-о-пліч з ними в такий час. Ми б'ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії щодо захоплення позицій росіян, отримують заохочення і винагороду. Кожен тут - герой", - додав військовий високопосадовець.

Також він уточнив, що ворог несе великі втрати. Знищується атакуючий потенціал окупантів.

"Ми знищуємо їхній кадровий і наступальний потенціал", - підкреслив Олександр Сирський.

Ситуація в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 квітня сказала, що окупаційні війська Росії посилили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіації на Бахмутському напрямку. За словами Маляр, ворог знищує будівлі та споруди у Бахмуті.

Командувач сухопутними силами України Олександр Сирський заявив, що обстановка в Бахмуті складна, але контрольована. Окупанти застосовують "сирійську" тактику випаленої землі, знищуючи всі будівлі.

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України не можуть залишити Бахмут Донецької області. За словами глави держави, в такому випадку окупанти РФ отримають можливість для захоплення інших українських територій. Якщо ворог захопить Бахмут, то отримає плацдарм для наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

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Війна Росії проти України: