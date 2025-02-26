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Росія може отримати ще більше зброї від КНДР - ISW

Марія Николишин
26 лютого 2025, 08:16
193
Озброєння з КНДР передається спеціальним судном через море.
Росія може отримати ще більше зброї від КНДР - ISW
Озброєння від КНДР / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Головне:

  • КНДР може збільшити поставки зброї Росії
  • До Москви вже прибула делегація Трудової партії Північної Кореї
  • Делегації обговорять розширення співпраці

Північна Корея може збільшити поставки зброї до Росії. Частину озброєнь Пхеньян передає країні-агресору спеціальним судном через море. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у вівторок, 25 лютого, до Москви прибула делегація Трудової партії Північної Кореї. Візит відбувається на запрошення правлячої партії Єдина Росія на тлі повідомлень про те, що Пхеньян може постачати до Росії більшу кількість зброї.

відео дня

За інформацією посольства РФ у КНДР, делегації обговорять розширення співпраці відповідно до Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, що набув чинності у грудні 2024 року.

За словами аналітиків, південнокорейське ЗМІ 24 лютого повідомило, що зібрані комерційні супутникові знімки показують 110-метрове судно, яке входить і виходить з північнокорейського порту Расон біля кордону з Китаєм і Росією.

"На супутникових знімках також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів на пірсі в порту Расон поруч із пришвартованим судном", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що судно прибуло на внутрішню сторону причалу порту 20 лютого і перемістилося на зовнішню сторону 21 лютого. Це вказує на те, що корабель розвантажив контейнери на внутрішній стороні причалу і завантажив нові контейнери на зовнішній стороні перед відплиттям.

"В ISW переконані, що Північна Корея, ймовірно, використовувала порт Расон для передачі боєприпасів до Владивостока у листопаді 2023 року", - зазначили у звіті.

Росія може отримати ще більше зброї від КНДР - ISW
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Співпраця Росії та КНДР - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що взаємозалежність російського режиму та Північної Кореї поглиблюється - особливо Москви під Пхеньяну.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що участь КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов заявив, що військовослужбовці КНДР у боях у Курській області РФ змінили тактику боїв, але вони й далі зазнають величезних втрат.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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