"Лізуть, як таргани": Солдати КНДР змінили тактику в Курській області

Військовий зазначив, що північнокорейці дійсно повернулися на поле бою, і це підтверджують спостереження через засоби аеророзвідки.

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Солдати КНДР змінили тактику в Курській області / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

Коротко:

Північнокорейці пересуваються меншими групами

Ситуація на Курщині дуже напружена

Окупанти все рідше застосовують бронетехніку

Військовослужбовці КНДР у боях у Курській області РФ змінили тактику боїв. Про це розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

Військовий зазначив, що північнокорейці дійсно повернулися на поле бою на Курщині, і це підтверджують спостереження через засоби аеророзвідки. За його словами, вони дещо змінили тактику, і пересуваються вже меншими групами.

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"Якщо до цього йшли групами до 50 осіб, то зараз - 15-20. Але вони й далі лізуть, як таргани, на наші позиції. Десь накопичуються в посадках, намагаються прорватися. Але тут нічого не змінилося - вони й далі зазнають величезних втрат", - сказав Краснов.

При цьому, додав він, росіяни здебільшого перебігають групами до 4 осіб, а от північнокорейці "вже отримали досвід дуже болісний і підлаштовуються під реалії сучасної війни, зокрема ховаються від ударів наших безпілотників, нашої артилерії та розосереджуються".

Командир взводу повідомив, що ситуація на Курщині дуже напружена, росіяни постійно намагаються штурмувати позиції Сили оборони України, прорвати лінію оборони, але їм це не вдається, і вони зазнають величезних втрат. За його словами, окупанти дедалі рідше застосовують бронетехніку, а використовують велику кількість штурмових груп, пересуваючись по посадках.

"Для ворога це репутаційне питання, тому що війна зараз триває на їхній території, тому їм треба за будь-яку ціну хоча б якусь мінімальну перемогу здобути, тому вони кидають безжалісно свою піхоту на нашу лінію оборони, тому несуть такі великі втрати", - сказав Краснов.

За його словами, після контратаки ЗСУ на Курщині росіяни кинули дуже великі сили, щоб запобігти подальшому просуванню української армії, але нічого зробити не змогли:

"Вони намагалися з інших боків контратакувати, щоб відтягнути наші кошти на інших флангах, але в них нічого не вийшло", - додав він.

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Як повідомляв Главред, раніше в The New York Times написали, що північнокорейських військових відвели від лінії фронту через великі втрати. Певний час вони були відсутні на полі бою.

Військові з Північної Кореї продовжують воювати в Курській області, сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, північнокорейці стали діяти менш активно, оскільки зазнали значних втрат на полі бою.

У Курській області воюють 60 тисяч російських окупантів, серед них і військові з Північної Кореї, повідомив 7 лютого президент України Володимир Зеленський. Росіяни та північнокорейці зазнали значних втрат.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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