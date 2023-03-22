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Росія злякалася "загрози США" і відправила на Курили ракетні комплекси Бастіон

22 березня 2023, 18:22
Агресор Росія розгорнула дивізіон своїх ракетних систем берегової оборони бастіон на острові Парамушир на Курильських островах поблизу Японії.
Бастіон, Шойгу
Дивізіон берегового ракетного комплексу Бастіон перекинуто на острів Парамушир - Шойгу / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія звинуватила США у нібито "розширенні присутності" в Азіатсько-тихоокеанському регіоні і вирішила перекинути на Курильські острови берегові ракетні комплекси Бастіон. Комплекси розмістили на острові Парамушир, який знаходиться недалеко від Японії. Такий крок названо, мовляв, відповіддю РФ і Китаю на нібито "стримування" з боку Штатів.

Як повідомляє Reuters, у середу, 22 березня Міністерство оборони російських окупантів повідомило, що дивізіон їхніх ракетних систем берегової оборони Бастіон розгорнуто на Парамуширі. Це один з Курильських островів у північній частині Тихого океану. Частину з островів Японія вважає своїми територіями (Парамушир не входить до їх числа, - ред.).

"На острові Парамушир на бойове чергування заступив дивізіон берегового ракетного комплексу "Бастіон", - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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За його словами, реалізація рішення – один з кроків в рамках заходів, спрямованих на зміцнення "оборони" росіян в їхніх далекосхідних регіонах. Мовляв, частково це відповідь на нібито "спроби США стримувати Росію і Китай".

"Для стримування Росії і Китаю Сполучені Штати значно нарощують свою присутність в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, зміцнюють свої політичні і військові зв'язки зі своїми союзниками, продовжуючи створювати нову американську архітектуру безпеки в цьому регіоні", - підкреслив Сергій Шойгу.

Японія вимагає від Росії повернути свої території на Курилах

У Міністерстві закордонних справ Японії після того як Росія повномасштабно напала на Україну, засудили Москву і заявили, що дії агресора суперечать міжнародному порядку.

У Токіо підтримали санкції щодо РФ і заявили про окупацію Москвою Південних Курил.

В агресорі Росії у відповідь заявили, що Москва більше не буде обговорювати з Токіо мирний договір щодо приналежності Південних Курил. Москва так вирішила через санкції Японії щодо Росії. Також російська влада припинила дії угод, який дозволяли японцям без віз їздити на території, де вони раніше жили.

У березні минулого року японські ЗМІ повідомили, що Токіо вперше з 2012 року змінює статус Південних Курил у своїх документах. Якщо раніше їх називали "споконвічними землями", то тепер позначатимуть як "споконвічні території Японії, які перебувають під незаконною окупацією".

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Візит Сі Цзіньпіна до Москви:

новини Росії Япония війська Росії Курильські острови
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