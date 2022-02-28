Поки РФ намагається захопити Україну, Японія пред'явила претензії на Південні Курили

В Японії нагадали, що РФ окупувала Південні Курили / УНІАН

Директор департаменту Міністерства закордонних справ Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала Південні Курили.

За його словами, окупація суперечить міжнародному праву, передає Ехо Москви.

"Північні території окуповані. Ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, який здійснюється в даний момент", – сказав Уяма.

Як відомо, за підсумками закінчення Другої світової війни Москва й Токіо так і не уклали мирний договір. Основною перешкодою для його підписання стала невирішена територіальна суперечка навколо південної частини Курил - островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї.

Японська сторона називає Південні Курили "північними територіями" і не визнає над ними російського суверенітету. Зі свого боку, Москва не визнає сам факт територіальної суперечки.

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Острови опинилися у складі СРСР після капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні. Сьогодні на цих островах проживають близько 17 тис. росіян.

Російська сторона неодноразово заявляла, що суверенітет РФ над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.

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