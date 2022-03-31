Японія не рахуватиметься з Росією і змінить документи щодо Курил

Японія називатиме Південні Курили своїми споконвічними землями, які незаконно окуповані - Kyodo / УНІАН

У Токіо ухвалили рішення змінити статус Південних Курильських островів у своїх документах. Відтепер вони називатимуться "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією". До 2012 року японці називали території "споконвічними землями", проте пізніше змінили різкі формулювання, щоб спробувати домовитися з Росією.

Як повідомляє Kyodo, нове формулювання – "споконвічна територія Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією" – вже прописана в чернетці оновленого випуску урядового довідника з питань зовнішньої політики Японії.

Примітно, що до 2003 року Японія офіційно називала південні острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, які в результаті підсумків Другої світової війни були приєднані до Радянського Союзу, "незаконно окупованими" територіями. До 2012 їх називали "споконвічними землями". Після цього японці вирішили не використовувати різких формулювань, оскільки сподівалися на досягнення компромісу з Москвою.

Позиція Японії щодо південних Курил після нападу РФ на Україну

У Міністерстві закордонних справ Японії засудили військове вторгнення РФ в Україну і заявили, що такі дії суперечать міжнародному праву. При цьому у Токіо відзначили, що Москва окупувала Південні Курили. Японська держава підтримала і санкції проти Росії.

Пізніше у Росії заявили, що Москва більше не обговорюватиме з Токіо мирний договір про приналежність Південних Курил в умовах, коли японці підтримали санкції. Зокрема, російська влада припинила дії договорів, що передбачають безвізові поїздки японців на острови, і відвідування територій їх колишніми жителями. Угоди про спільне налагодження господарювання також розірвані.