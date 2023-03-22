Сі Цзіньпін різко "кинув" Путіна і розбив газові мрії глави Кремля - Bloomberg

Глава КНР Сі Цзіньпін побоюється жорстких санкцій з боку Заходу в разі зближення з агресором РФ, але водночас хоче зберегти партнерство з Москвою.

Путін хотів, щоб Китай купував у Росії набагато більше газу, але отримав відмову - ЗМІ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Китай не наважився серйозно збільшити закупівлю газу у Росії, про що так мріяв директор країни-агресора Володимир Путін. Глава КНР Сі Цзіньпін не хоче занадто сильно зміцнювати співпрацю з Москвою, оскільки ситуація може призвести до енергетичної залежності. До того ж він побоюється посилення співробітництва з РФ через ризик санкцій Заходу. Але водночас Цзіньпін хоче зберегти партнерство з російською державою.

Як повідомляє Bloomberg, Цзіньпін на перемовинах у Москві так і не запропонував Росії значно збільшити закупівлі газу, чого дуже хотів Путін.

Журналісти пишуть, що між Китаєм і Росією немає великих енергетичних угод, і це свідчить про нерішучість Китаю щодо зміцнення співпраці з РФ. Пекін побоюється енергетичної залежності від Москви і не хотів би занадто сильно з нею зближуватися в умовах загрози санкцій Заходу. Однак у КНР хочуть, щоб Росія все одно залишалася її партнером.

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Як зазначили у виданні, Путін обіцяв Сі Цзіньпіну поставити як мінімум 98 мільярдів кубометрів газу до 2030 року, але китайський лідер не погодився на розвиток постачань палива газопроводом Сила Сибіру-2, який є важливою ланкою в переорієнтуванні газового експорту РФ із Заходу на Схід. Путін сказав, що деталі нібито "узгоджені", але в спільних заявах сторони дотримувалися стриманої риторики щодо цього питання.

Трубопровід допоміг би Китаю отримувати дешевший газ, проте Пекін, як і раніше, дотримується політики постачань палива з різних джерел, щоб не стати енергетично залежним від Москви.

Старший аналітики Energy Policy Research Foundation Батт Одгерел зауважив, що зараз багато країн готові пропонувати для купівлі свій газ. Серед них США, Катар, Австралія і Туркменістан. У тому числі і через це Пекін не поспішає йти на угоду з Москвою.

"Це ринок покупця для Китаю. Якщо Росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, викликаного карантином", - підкреслив аналітик.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Голова Китаю Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня перебував з візитом у Москві. Там він разом з китайською делегацією провів перемовини з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Сторони підписали угоди про економічне співробітництво, однак Китай не так і не наважився відкрито виступити на боці РФ у війні проти України і погодитися на надання Москві важких озброєнь.

Глава Кремля Володимир Путін сказав, що, мовляв, "мирний план" Китаю Росія готова взяти за основу для завершення розв'язаної Москвою війни проти України. Однак він поскаржився, що Києву і Заходу цей "план" фактично не потрібен.

У російських ЗМІ повідомили, що поїздка Сі Цзіньпіна до РФ стала вигідною тільки Пекіну. Путін погодився на всі китайські ініціативи, А Москва не отримала практично нічого. Путін просив військової допомоги у Цзіньпіна, але не досяг успіху.

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