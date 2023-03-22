УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Сі Цзіньпін різко "кинув" Путіна і розбив газові мрії глави Кремля - Bloomberg

22 березня 2023, 16:18
Глава КНР Сі Цзіньпін побоюється жорстких санкцій з боку Заходу в разі зближення з агресором РФ, але водночас хоче зберегти партнерство з Москвою.
Путін, Сі Цзіньпін
Путін хотів, щоб Китай купував у Росії набагато більше газу, але отримав відмову - ЗМІ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Китай не наважився серйозно збільшити закупівлю газу у Росії, про що так мріяв директор країни-агресора Володимир Путін. Глава КНР Сі Цзіньпін не хоче занадто сильно зміцнювати співпрацю з Москвою, оскільки ситуація може призвести до енергетичної залежності. До того ж він побоюється посилення співробітництва з РФ через ризик санкцій Заходу. Але водночас Цзіньпін хоче зберегти партнерство з російською державою.

Як повідомляє Bloomberg, Цзіньпін на перемовинах у Москві так і не запропонував Росії значно збільшити закупівлі газу, чого дуже хотів Путін.

Журналісти пишуть, що між Китаєм і Росією немає великих енергетичних угод, і це свідчить про нерішучість Китаю щодо зміцнення співпраці з РФ. Пекін побоюється енергетичної залежності від Москви і не хотів би занадто сильно з нею зближуватися в умовах загрози санкцій Заходу. Однак у КНР хочуть, щоб Росія все одно залишалася її партнером.

відео дня

Як зазначили у виданні, Путін обіцяв Сі Цзіньпіну поставити як мінімум 98 мільярдів кубометрів газу до 2030 року, але китайський лідер не погодився на розвиток постачань палива газопроводом Сила Сибіру-2, який є важливою ланкою в переорієнтуванні газового експорту РФ із Заходу на Схід. Путін сказав, що деталі нібито "узгоджені", але в спільних заявах сторони дотримувалися стриманої риторики щодо цього питання.

Трубопровід допоміг би Китаю отримувати дешевший газ, проте Пекін, як і раніше, дотримується політики постачань палива з різних джерел, щоб не стати енергетично залежним від Москви.

Старший аналітики Energy Policy Research Foundation Батт Одгерел зауважив, що зараз багато країн готові пропонувати для купівлі свій газ. Серед них США, Катар, Австралія і Туркменістан. У тому числі і через це Пекін не поспішає йти на угоду з Москвою.

"Це ринок покупця для Китаю. Якщо Росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, викликаного карантином", - підкреслив аналітик.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Голова Китаю Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня перебував з візитом у Москві. Там він разом з китайською делегацією провів перемовини з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Сторони підписали угоди про економічне співробітництво, однак Китай не так і не наважився відкрито виступити на боці РФ у війні проти України і погодитися на надання Москві важких озброєнь.

Глава Кремля Володимир Путін сказав, що, мовляв, "мирний план" Китаю Росія готова взяти за основу для завершення розв'язаної Москвою війни проти України. Однак він поскаржився, що Києву і Заходу цей "план" фактично не потрібен.

У російських ЗМІ повідомили, що поїздка Сі Цзіньпіна до РФ стала вигідною тільки Пекіну. Путін погодився на всі китайські ініціативи, А Москва не отримала практично нічого. Путін просив військової допомоги у Цзіньпіна, але не досяг успіху.

Дивіться відео Главред - Загородній розповів, як Китай захоплює Росію

Відносини Росії та Китаю:

новини Росії Bloomberg Сі Цзіньпін Володимир Путін новини Китаю
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:23

Ракетний удар по Запоріжжю: Лавров у всьому звинуватив Захід

16:23

Смачніше в 10 разів: вимочіть оселедець у секретному інгредієнті та здивуйте гостей бомбічною закускоюВідео

16:18

Сі Цзіньпін різко "кинув" Путіна і розбив газові мрії глави Кремля - BloombergВідео

15:58

"А ви що, зі злочинцем?": Загородній пояснив, як Сі Цзіньпін підставив себе зустріччю з ПутінимВідео

15:47

Філю знову перешили: як виглядає Кіркоров після нової операціїВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Що не можна робити в день поминок: кілька важливих правил

15:37

Рано радіти теплу: синоптик повідомив про потужні зливи і снігопади в березніВідео

15:31

Експерт попередив українців про можливе подорожчання оренди житла: як сильно і чомуВідео

15:27

Чому 23 березня не можна говорити погано про померлих: прикмети, які можуть серйозно нашкодитиВідео

Реклама
15:25

"Китаю дуже цікава Україна": у Києва є козир, як переманити Пекін - ЗагороднійВідео

15:20

Названо офіційно найпопулярнішого артиста у світі за версією Книги рекордів ГіннессаВідео

15:17

Врожаю не буде: що не можна садити поруч з картоплею

15:11

Оточення Путіна може віддати його під суд заради збереження влади: Полозов про небезпеку для УкраїниВідео

14:56

"Навіть кримінальні справи": у ЗСУ пригрозили покарати тих, хто пише в Мережі про ворожі ракетиВідео

14:33

Відносини України та Китаю - не справа Кремля: у Путіна зробили заяву щодо формули миру ЗеленськогоВідео

14:13

Ракетний удар по Запоріжжю: у лікарні помер українець, багато постраждалихВідео

14:12

Надзвичайно ароматні та дуже солодкі: 5 найкращих сортів огірків, які ніколи не гірчать

14:04

Макаревич зізнався, чи сумує за батьківщиноюВідео

13:58

Жерар Піке публічно принизив Шакіру своїми міркуваннями про щастяВідео

13:56

РФ перекидає на фронт танки Т-54, які почали робити ще до народження Путіна - CITВідео

Реклама
13:36

Як правильно закінчити відносини: безконфліктні способи на всі випадки життя

13:35

5 днів квітня, коли не можна стригти волосся: місячний календар стрижок

13:17

Зеленський відвідав передову в Бахмуті: подякував бійцям ЗСУ та вручив їм нагородиВідео

13:15

Депортація і заборона на громадянство: принц Гаррі може стати нев'їзним в СШАВідео

13:09

Гороскоп на завтра 23 березня 2023: Дівам - роздратування, Скорпіонам - напругаВідео

12:54

"Для всієї планети уроком буде": Лукашенко по-медведєвськи завив через військову допомогу УкраїніВідео

12:36

Окупанти РФ вдарили двома ракетами по житловій багатоповерхівці у ЗапоріжжіФотоВідео

12:21

Китай веде повзучу окупацію Росії, йому потрібні лише ресурси - Тарас ЗагороднійЕксклюзив

12:11

Перекроїла себе: Катерина Репяхова зробила пластику всупереч заборонам Віктора Павлика

12:10

"Люблю їх дуже": Сергій Жадан розчулив фанатів фото з дітьмиВідео

12:08

Шойгу ляпнув зайвого про мир з Україною і втік від журналістівВідео

12:04

"Він був мужнім і відданим": у Дніпрі попрощалися з поліцейським, загиблим у боях за Бахмут

11:37

Вночі РФ вдарила по гуртожиткам та ліцею на Київщині: кількість жертв зрослаВідео

11:21

Не товстіють і живуть до 100 років: китайці знайшли ідеальну заміну хлібуВідео

11:18

Елітам РФ відправили чіткий меседж: Полозов пояснив, що означає ордер на арешт ПутінаВідео

11:08

Кава з маслом: дивовижні відомості про нестандартний напійВідео

11:01

Астролог Влад Росс вказав точний місяць, коли можуть вбити ПутінаВідео

10:43

"Весь світ із захопленням спостерігає за вашою силою": легенда Голлівуду душевно подякував українцямВідео

10:34

Стануть м'якшими за пух: 5 способів, як пом'якшити "дубові" рушники

10:32

Наступ російських окупантів під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати - розвідка БританіїВідео

Реклама
10:26

В ОК Південь анонсували нову "бавовну" в Криму після вибухів у Джанкої

09:52

"Шматки пришили, імпланти в груди": з'явилося перше моторошне фото Кіркорова після пластикиВідео

09:46

Не з українцями воюємо, а з рептилоїдами: чоловік путіністки Циганової видав нову маячнюВідео

09:09

Вибухи і стрілянина в Севастополі: гауляйтери скаржаться на атаку надводних безпілотниківВідео

09:08

Путін запевняв, що може виграти війну, а Сі Цзіньпін схиляв його до поступок - росЗМІ

09:00

Втрата Криму змусить російські еліти видати Путіна до Гааги - Микола ПолозовЕксклюзив

08:50

Капітуляція Путіна перед СіПогляд

08:50

Гороскоп на сьогодні 22 березня 2023: Овну - розставання, Стрільцям - нові відносиниВідео

08:41

В'ятрович пояснив, чи штовхнув Путін Україну своєю агресією в обійми НАТОВідео

08:32

"Не знають, що з цим "щастям" робити": у ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" в ДжанкоїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти