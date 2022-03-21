Діалогу РФ і Японії щодо Курил більше не буде: Москва заявила про розрив перемовин з Токіо

Росія через санкції з боку Японії розриває з Токіо діалог щодо південних Курил - російське МЗС / Reuters

Москва відмовляється обговорювати мирний договір з Токіо щодо приналежності південних Курил в умовах санкцій з боку Японії. Російська влада припиняє безвізові поїздки японців на острови і зупиняє дію угоди, на базі якого вони могли приїжджати на місце свого попереднього проживання. Японсько-російська угода про спільне налагодження господарської діяльності на спірних Курилах також розривається. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.

"З урахуванням очевидного недружнього характеру запроваджених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні..., російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати перемовини з Японією за мирним договором через неможливість обговорювати підписання основоположного документа про двосторонні відносини з державою, що займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни", - цитує російське дипломатичне відомство Інтерфакс.

Крім того, в російському МЗС заявили, що Москва припиняє безвізові поїздки громадян Японії на південні Курили, що діяли на базі угоди від 1991 року і договору від 1999 року, за допомогою якого японці за спрощеною схемою могли відвідувати місця свого попереднього проживання на островах.

Також Росія виходить з діалогу з Японією про спільну організацію господарської діяльності на островах.

Примітно, що з точки зору Москви у цій ситуації нібито винне Токіо.

"Вся відповідальність за шкоду двосторонній взаємодії та інтересам самої Японії лежить на офіційному Токіо, свідомо зробившому вибір на користь антиросійського курсу замість розвитку взаємовигідного співробітництва і добросусідства", - підкреслили в МЗС Росії.

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну в Міністерстві закордонних справ Японії заявили, що Москва окупувала курили.

"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну" – підкреслили в Токіо.