Чому 30 жовтня не можна з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

У четвер, 30 жовтня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 30 жовтня
Зіновій вирізнявся глибоким благочестям і милосердям до всіх нужденних. Після смерті батьків він роздав свою значну спадщину бідним, зціляв хворих і втішав скорботних. Завдяки своїй чесноті був обраний єпископом Егеї. Як пастир, він дбав не тільки про духовне життя пастви, а й про тілесні страждання людей, зцілюючи їх молитвою і силою Христовою.
Його сестра Зіновія наслідувала брата у вірі та подвигах. Вона також присвятила себе Богу, допомагала хворим, підтримувала вдів і сиріт, жила в пості, чистоті й молитві.
Коли імператор Діоклетіан (284-305) розпочав жорстокі переслідування християн, до Кілікії прибув правитель Лісіі (Лісій), який наказав схопити єпископа Зіновія.
Перед судом святий муж безстрашно визнав свою віру в Христа і відмовився приносити жертву язичницьким богам. Його піддали важким тортурам - били, катували розпеченим залізом, але він мужньо терпів, славлячи Господа.
Коли про це дізналася Зіновія, вона добровільно прийшла до суду і сказала, що теж християнка і бажає постраждати разом із братом. Лісіє наказав катувати і її.
Після жорстоких мук обох святих стратили через усічення мечем - близько 304 року. Їхні тіла благочестиві християни поховали поруч.
Що не можна робити 30 жовтня
- Не слід з'ясовувати стосунки - у давнину говорили: "Як 30 жовтня посваришся - цілий рік брат із сестрою не миритимуться".
- Не бажано давати або позичати гроші - вірили, що разом із грошима можна "віддати" власну удачу і благополуччя.
- Не варто відмовляти в допомозі - святі Зіновій і Зіновія вважалися покровителями милосердя, вважалося великим гріхом не подати милостиню, не допомогти хворому або не відгукнутися на прохання.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- теплий день - зима буде пізньою і м'якою;
- дме сильний вітер - чекайте хуртовини в грудні;
- вранці випав перший сніг - він швидко розтане;
- стоїть туман - До відлиги;
- птахи ще не відлетіли - морози запізняться;
- якщо іній густий - взимку буде багато снігу.
У народі 30 жовтня носило назву Зіновій Льодолам. Вважалося: якщо лід на Зиновія тонкий і крихкий - справжні морози не скоро прийдуть.
Іменини 30 жовтня
Які завтра іменини: Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена.
Талісманом людини, народженої 30 жовтня, є бірюза. За народним повір'ям, той, хто зі світанком подивиться на бірюзу, проведе день у спокої і гармонії, без тривог і печалі. Цей камінь здавна вважали оберегом воїнів - талісманом мужності, удачі та перемоги.
