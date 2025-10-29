Чому 30 жовтня не можна з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

30 жовтня не слід з'ясовувати стосунки - у давнину говорили: "Як 30 жовтня посваришся - цілий рік брат із сестрою не миритимуться".

У четвер, 30 жовтня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 жовтня

Зіновій вирізнявся глибоким благочестям і милосердям до всіх нужденних. Після смерті батьків він роздав свою значну спадщину бідним, зціляв хворих і втішав скорботних. Завдяки своїй чесноті був обраний єпископом Егеї. Як пастир, він дбав не тільки про духовне життя пастви, а й про тілесні страждання людей, зцілюючи їх молитвою і силою Христовою.

Його сестра Зіновія наслідувала брата у вірі та подвигах. Вона також присвятила себе Богу, допомагала хворим, підтримувала вдів і сиріт, жила в пості, чистоті й молитві.

Коли імператор Діоклетіан (284-305) розпочав жорстокі переслідування християн, до Кілікії прибув правитель Лісіі (Лісій), який наказав схопити єпископа Зіновія.

Перед судом святий муж безстрашно визнав свою віру в Христа і відмовився приносити жертву язичницьким богам. Його піддали важким тортурам - били, катували розпеченим залізом, але він мужньо терпів, славлячи Господа.

Коли про це дізналася Зіновія, вона добровільно прийшла до суду і сказала, що теж християнка і бажає постраждати разом із братом. Лісіє наказав катувати і її.

Після жорстоких мук обох святих стратили через усічення мечем - близько 304 року. Їхні тіла благочестиві християни поховали поруч.

Що не можна робити 30 жовтня

Не слід з'ясовувати стосунки - у давнину говорили: "Як 30 жовтня посваришся - цілий рік брат із сестрою не миритимуться".

Не бажано давати або позичати гроші - вірили, що разом із грошима можна "віддати" власну удачу і благополуччя.

Не варто відмовляти в допомозі - святі Зіновій і Зіновія вважалися покровителями милосердя, вважалося великим гріхом не подати милостиню, не допомогти хворому або не відгукнутися на прохання.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий день - зима буде пізньою і м'якою;

дме сильний вітер - чекайте хуртовини в грудні;

вранці випав перший сніг - він швидко розтане;

стоїть туман - До відлиги;

птахи ще не відлетіли - морози запізняться;

якщо іній густий - взимку буде багато снігу.

У народі 30 жовтня носило назву Зіновій Льодолам. Вважалося: якщо лід на Зиновія тонкий і крихкий - справжні морози не скоро прийдуть.

Іменини 30 жовтня

Які завтра іменини: Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена.

Талісманом людини, народженої 30 жовтня, є бірюза. За народним повір'ям, той, хто зі світанком подивиться на бірюзу, проведе день у спокої і гармонії, без тривог і печалі. Цей камінь здавна вважали оберегом воїнів - талісманом мужності, удачі та перемоги.

